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Colonia Liebig se consolida como cuenca acuícola

Publicado en marzo 27, 2026.

El ministro de Producción, Walter Chavez, recorrió emprendimientos acuícolas junto a la intendente de la localidad, Lorena Kowacz. El programa de desarrollo acuícola cuenta con más de 60 productores y unos 55 piletones en funcionamiento, sólo en Liebig, consolidando una nueva alternativa productiva con proyección de agregado de valor y generación de empleo local.

El Gobierno de Corrientes continúa fortaleciendo la diversificación productiva en el interior provincial mediante el impulso a la piscicultura como alternativa estratégica para pequeños y medianos productores. En la localidad de Colonia Liebig, se consolida un sistema productivo que integra la cría de peces, el acompañamiento técnico y el desarrollo de infraestructura para la industrialización.

En la jornada del jueves se realizó la firma de convenio para la continuidad de la ejecución del programa y además se entregó alimento balanceado para peces a productores. También se procedió a la suelta de un importante número de alevines en uno de los emprendimientos.

El programa acuícola lleva ejecutándose en Liebig casi cuatro años. En este tiempo, además de incrementar el número de productores y volumen de peces se conformó una cooperativa que nuclea a parte de ellos.

A través de la cooperativa y con la Municipalidad de Liebig, se adquirió con fondos del Gobierno Provincial una Planta de Faena para pescados. Con una inversión aproximada a los 50 millones de pesos, que les permitirá realizar el ciclo completo: siembra y cría de peces, faena, comercialización con el objetivo de colocar el producto en la región.

Asimismo, el ministro de Producción Walter Chavez. subrayó el avance del proyecto hacia su etapa final de industrialización: “Hoy ya vemos una línea productiva completa, con piletones en funcionamiento y una planta de faena que permitirá agregar valor al pescado. Esto significa más oportunidades de trabajo y una nueva alternativa productiva para la zona”.

La producción estimada en la zona alcanza un volumen cercano a los 15.000 peces, con ejemplares que rondan los 2 kilos, un tamaño óptimo para su comercialización y consumo. El desafío actual se centra en organizar el proceso de cosecha y consolidar la habilitación sanitaria correspondiente para ampliar los mercados

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