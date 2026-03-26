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Falsas amenazas en escuelas de Goya: allanaron una vivienda y secuestraron celulares

Publicado en marzo 26, 2026.


por Corrientes al Día

Un operativo policial permitió esclarecer un caso de supuesta intimidación pública que había generado preocupación en la localidad correntina de Goya, luego de que se denunciaran amenazas telefónicas dirigidas a dos establecimientos educativos.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Primera de Goya, en conjunto con la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos, bajo la órbita de la unidad fiscal interviniente.

Tras un rápido despliegue investigativo, el miércoles 25 de marzo se concretó un allanamiento en una vivienda ubicada por calle Catamarca al 1000, donde los uniformados secuestraron un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos que estarían vinculados con las comunicaciones intimidatorias.

De acuerdo a los primeros resultados de la investigación, las amenazas no tendrían veracidad, por lo que se descartó la existencia de una situación de riesgo real en las instituciones educativas.

En el marco de la causa, también fue identificada una mujer que tendría relación con el hecho, mientras se avanza en el análisis de los elementos secuestrados para determinar su grado de responsabilidad.

El caso, que generó alarma inicial en la comunidad educativa, fue rápidamente contenido por las fuerzas de seguridad, que lograron desactivar la situación y llevar tranquilidad a la población.

Las actuaciones continúan en sede judicial para completar el proceso correspondiente.

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