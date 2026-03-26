Detuvieron a tres hombres con cocaína y marihuana en Corrientes



por Corrientes al Día

Un nuevo golpe al narcomenudeo se concretó en la capital correntina, donde la Policía logró detener a tres hombres y secuestrar drogas tras una persecución iniciada durante un operativo de prevención.

El procedimiento se realizó en la noche del miércoles 25 de marzo, cuando efectivos de la Comisaría Décimo Novena Urbana patrullaban la zona del barrio La Vizcacha. En ese contexto, intentaron identificar a los ocupantes de un automóvil que circulaba por inmediaciones de las calles Necochea y Chile.

Lejos de detenerse, los sospechosos emprendieron la huida, lo que derivó en un seguimiento policial que se extendió por varias cuadras hasta que finalmente fueron alcanzados.

Al interceptar el vehículo, un Renault Sandero, los uniformados identificaron a sus tres ocupantes, todos mayores de edad, y procedieron a la requisa correspondiente.

En el interior del rodado encontraron 34 envoltorios con sustancia blanca, un paquete con sustancia vegetal, además de dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.

Tras dar intervención a la autoridad fiscal en turno, se solicitó la presencia de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, cuyos especialistas realizaron los test de rigor que confirmaron que las sustancias eran cocaína y marihuana.

Los tres demorados, junto con los elementos secuestrados, fueron trasladados a la dependencia policial, donde continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

El operativo se enmarca en los controles preventivos que la fuerza viene desplegando en distintos puntos de la ciudad para combatir el narcomenudeo.