Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Detuvieron a tres hombres con cocaína y marihuana en Corrientes

Publicado en marzo 26, 2026.


por Corrientes al Día

Un nuevo golpe al narcomenudeo se concretó en la capital correntina, donde la Policía logró detener a tres hombres y secuestrar drogas tras una persecución iniciada durante un operativo de prevención.

El procedimiento se realizó en la noche del miércoles 25 de marzo, cuando efectivos de la Comisaría Décimo Novena Urbana patrullaban la zona del barrio La Vizcacha. En ese contexto, intentaron identificar a los ocupantes de un automóvil que circulaba por inmediaciones de las calles Necochea y Chile.

Lejos de detenerse, los sospechosos emprendieron la huida, lo que derivó en un seguimiento policial que se extendió por varias cuadras hasta que finalmente fueron alcanzados.

Al interceptar el vehículo, un Renault Sandero, los uniformados identificaron a sus tres ocupantes, todos mayores de edad, y procedieron a la requisa correspondiente.

En el interior del rodado encontraron 34 envoltorios con sustancia blanca, un paquete con sustancia vegetal, además de dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.

Tras dar intervención a la autoridad fiscal en turno, se solicitó la presencia de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, cuyos especialistas realizaron los test de rigor que confirmaron que las sustancias eran cocaína y marihuana.

Los tres demorados, junto con los elementos secuestrados, fueron trasladados a la dependencia policial, donde continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

El operativo se enmarca en los controles preventivos que la fuerza viene desplegando en distintos puntos de la ciudad para combatir el narcomenudeo.

Relacionado:  

| | |
Corrientes al Día

Nuevos allanamientos en Alvear por el crimen del ganadero en La Cruz

Publicado en marzo 26, 2026.

por Corrientes al Día La investigación por el homicidio del productor rural Melchor Baltazar Díaz (84), conocido por todos como “Pitoi”, ocurrido en una zona rural de la localidad correntina (...)

SEGUIR LEYENDO

Falsas amenazas en escuelas de Goya: allanaron una vivienda y secuestraron celulares

Publicado en marzo 26, 2026.

por Corrientes al Día Un operativo policial permitió esclarecer un caso de supuesta intimidación pública que había generado preocupación en la localidad correntina de Goya, luego de que se denunciaran (...)

SEGUIR LEYENDO

Grave denuncia en escuela de Corrientes: alumno amenazó a compañeras con un cuchillo

Publicado en marzo 26, 2026.

por Corrientes al Día Un violento hecho ocurrido en la escuela secundaria Hipólito Yrigoyen de la capital correntina alertó a padres, docentes y autoridades luego de que un alumno amenazara (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Turismo

Semana Santa en Itatí 2026: fe, cultura y turismo con una agenda imperdible

Turismo

Corrientes entre los destinos más elegidos del país en el fin de semana largo

Tecnología

Desarrollan herramientas de cálculo para anticipar fallas que sucederán en el interior de la materia

Policiales

Policías de Corrientes salvaron a un bebé de 2 meses con maniobras de RCP

Policiales

Millonario robo a una sucursal de Depot en modo “boqueteros”

Economía

Éxito de ventas de la Canasta Escolar en Corrientes

Actualidad

A 50 años del golpe: Corrientes ratificó el compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia

Municipales

24 de marzo: Polich convocó a mantener la memoria vigente

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.