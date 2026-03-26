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Analizan nuevos objetivos para el turismo de Bella Vista

Publicado en marzo 26, 2026.

Bella Vista fue sede de una reunión de trabajo y análisis encabezada por el ministro provincial de turismo Juan Enrique Braillard Poccard. En la previa el funcionario trabajó una agenda con la intendente Noelia Bazzi y su equipo que incluyó una visita durante la mañana al Yacimiento Fosilífero Toropí.  

La intendente luego de dar la bienvenida al ministro provincial y agradecer la presencia de los operadores y periodistas en uno de los salones del complejo Río Arriba dijo ”Somos conscientes de que nos falta un montón y sabemos que el turismo responde a una apuesta estratégica que nosotros lo tenemos claro  en el Plan Estratégico 2035.

Y es hora de poner en marcha esos objetivos, trabajando juntos y que la gente nos pueda seguir eligiendo; avanzando con el Gobierno Provincial a través de la gestión del ministro Juan Enrique que nos acompaña hoy”.

Durante la reunión se plantearon temas centrales entre los que se destacaron la inminente creación de la Cámara de Turismo Local cuya gestión, según se dijo, estaría en su etapa final con fecha de elecciones para el mes de mayo. Así también los operadores reclamaron su espacio en los eventos de promoción y como ejemplo señalaron el Trade Show de San Pablo donde Bella Vista no tuvo representantes.

En cuanto al Registro de Operadores Turísticos, el ministro Braillard Poccard explicó que los requisitos actuales son mínimos e instó al sector a inscribirse para la promoción y publicación de servicios. Además se analizó el trabajo del Observatorio Turístico provincial sobre lo cual la jefa comunal manifestó la necesidad de trabajar con mayor precisión en la carga de datos.

Los operadores expresaron su preocupación sobre la ausencia de promoción de destinos incipientes y reclamaron la presencia operativa de la Dirección de Fauna y Flora indicando que los controles ruteros se hacen “cuando el pescado ya está muerto”.  El ministro agregó que es indispensable tener actualizado el Registro de Pasajeros.

En la mesa también se abordó el proyecto Geo Parque Toropí y se aclaró que el producto insignia de Corrientes es la pesca deportiva. Braillard Poccard como conclusión mencionó que “estamos diagramando medidas que se verán muy pronto”.  

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