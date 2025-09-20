Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Murió un correntino en el trágico accidente múltiple del Puente Chaco-Corrientes

septiembre 20, 2025

El trágico accidente registrado el viernes en el Puente General Manuel Belgrano sumó una víctima fatal. Se trata de Juan Carlos Pérez, de 57 años, oriundo de la ciudad de Corrientes, quien falleció luego de ser arrastrado por varios vehículos y quedar debajo de una camioneta en medio del caos vial que provocó el brutal siniestro.

Pérez, domiciliado en el barrio Río Paraná, circulaba en una motocicleta Zanella 110 cc cuando se vio involucrado en la colisión múltiple. Fuentes oficiales confirmaron que sufrió politraumatismos graves y, pese a los esfuerzos médicos, murió horas más tarde en el Hospital Escuela.

El parte médico dio cuenta de otros lesionados trasladados al Hospital Escuela:

  • Paz María Rodríguez (42 años): con excoriaciones múltiples.
  • Roberto Orlando Recalde (43 años, Chaco): con politraumatismo cervical.
  • Dos heridos más permanecen en observación, aunque fuera de peligro.

En tanto, los 50 pasajeros de un colectivo que formaba parte del tránsito en el puente resultaron ilesos. Bomberos y policías de ambas provincias trabajaron durante toda la noche para liberar la traza vial, que permaneció cortada por más de cinco horas.

El siniestro fatal y la hipótesis del camión sin frenos

Según los primeros informes, el choque en cadena involucró al menos 15 vehículos, incluyendo autos particulares, una combi de una empresa de bebidas energéticas y un camión de gran porte. Este último habría sido el desencadenante del desastre, ya que testigos aseguran haber escuchado al chofer gritar: “Me quedé sin frenos, arrastré un kilómetro los autos”.

Las imágenes viralizadas en redes sociales muestran la magnitud del impacto y la destrucción de varios rodados. La Fiscalía de Chaco inició una investigación para determinar responsabilidades y evaluar la mecánica del accidente.

