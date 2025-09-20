Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Empresarios reclaman la construcción del segundo puente entre Chaco y Corrientes

Publicado en septiembre 20, 2025.

Tras el accidente múltiple ocurrido el viernes en el Puente General Manuel Belgrano, que dejó un muerto y varios heridos y más de una decena de vehículos dañados, la Federación Económica de Corrientes (FEC) y la Federación Económica del Chaco (Fechaco) emitieron un comunicado conjunto exigiendo que se retome la construcción de una segunda conexión vial entre ambas provincias.

En el documento, las entidades empresarias manifestaron su “profunda preocupación” por la situación que atraviesan a diario miles de trabajadores, transportistas y ciudadanos que dependen del puente actual, al que calificaron como “vital pero insuficiente” para las demandas de la región.

Subrayaron que el nuevo viaducto no solo es indispensable para mejorar la seguridad vial y reducir riesgos en emergencias, sino también para impulsar la competitividad y la integración productiva del Nordeste argentino.

Además de insistir con la necesidad de la obra a largo plazo, FEC y Fechaco solicitaron que se implementen de inmediato medidas de prevención y protocolos de respuesta rápida ante siniestros, para evitar que hechos como el del viernes vuelvan a repetirse.

“Un segundo puente no es solo una cuestión de infraestructura, es una decisión estratégica para garantizar el desarrollo, la seguridad y el futuro de toda la región”, remarcaron.

Llamado a los gobiernos

El pedido fue dirigido tanto al Gobierno Nacional como a las administraciones de Corrientes y Chaco, a quienes instaron a retomar de manera urgente las gestiones y acciones necesarias para concretar la obra.

Los empresarios advirtieron que la congestión y el riesgo creciente en el actual puente son una amenaza para la vida de los usuarios y, al mismo tiempo, un freno al crecimiento económico y a las oportunidades de desarrollo del NEA.

Relacionado:  

| | | | | |
Corrientes al Día

La cartografía que brinda una nueva mirada sobre las cuencas hídricas del Chaco

Publicado en septiembre 18, 2025.

La doctora Claudia Gómez presentó un estudio que actualiza y precisa la delimitación de las cuencas hidrográficas chaqueñas, reduciendo de 13 a 10 las unidades principales identificadas. La investigación proporciona (...)

SEGUIR LEYENDO

La Fiscalía de Estado logró revertir un fallo judicial que afectaba el erario provincial

Publicado en septiembre 17, 2025.

La Fiscalía de Estado de Corrientes consiguió revertir la Resolución N° 252 dictada por la Jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4, Luisa Carolina Macarrein, que obligaba al Gobierno (...)

SEGUIR LEYENDO

Elecciones 2025: ya se puede consultar el padrón definitivo para octubre

Publicado en septiembre 16, 2025.

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo para los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre. Cada ciudadano puede verificar su lugar de votación y mesa (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Datos Útiles

Alerta amarilla por tormentas para Corrientes

Cultura

Juampi Gon vuelve a Corrientes con su show “Soltero 2.0 – Modo Cupido” en el Vera

Deportes

Más de mil corredores en la ultramaratón más desafiante del NEA

Municipales

Se vive a pleno la Estudiantina 2025 en Goya

Municipales

Corrientes distinguió al Dr. Jorge Zimerman como Ciudadano Ilustre

Deportes

Con recursos propios, Corrientes garantiza su presencia en los Juegos Evita

Nacionales

Vischi sobre ATN: “Se transfirieron responsabilidades a las provincias y no así los recursos”

Sociedad

Correntino se destaca en la Armada Argentina

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.