Empresarios reclaman la construcción del segundo puente entre Chaco y Corrientes

Tras el accidente múltiple ocurrido el viernes en el Puente General Manuel Belgrano, que dejó un muerto y varios heridos y más de una decena de vehículos dañados, la Federación Económica de Corrientes (FEC) y la Federación Económica del Chaco (Fechaco) emitieron un comunicado conjunto exigiendo que se retome la construcción de una segunda conexión vial entre ambas provincias.

En el documento, las entidades empresarias manifestaron su “profunda preocupación” por la situación que atraviesan a diario miles de trabajadores, transportistas y ciudadanos que dependen del puente actual, al que calificaron como “vital pero insuficiente” para las demandas de la región.

Subrayaron que el nuevo viaducto no solo es indispensable para mejorar la seguridad vial y reducir riesgos en emergencias, sino también para impulsar la competitividad y la integración productiva del Nordeste argentino.

Además de insistir con la necesidad de la obra a largo plazo, FEC y Fechaco solicitaron que se implementen de inmediato medidas de prevención y protocolos de respuesta rápida ante siniestros, para evitar que hechos como el del viernes vuelvan a repetirse.

“Un segundo puente no es solo una cuestión de infraestructura, es una decisión estratégica para garantizar el desarrollo, la seguridad y el futuro de toda la región”, remarcaron.

Llamado a los gobiernos

El pedido fue dirigido tanto al Gobierno Nacional como a las administraciones de Corrientes y Chaco, a quienes instaron a retomar de manera urgente las gestiones y acciones necesarias para concretar la obra.

Los empresarios advirtieron que la congestión y el riesgo creciente en el actual puente son una amenaza para la vida de los usuarios y, al mismo tiempo, un freno al crecimiento económico y a las oportunidades de desarrollo del NEA.