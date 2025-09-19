Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Camión provocó un tremendo choque en cadena en el puente Chaco-Corrientes

Publicado en septiembre 19, 2025.

Un tremendo siniestro vial ocurrió en el Puente General Belgrano, la principal vía que conecta Chaco y Corrientes, donde un camión de gran porte habría perdido los frenos y desató un choque en cadena que involucró a al menos 15 vehículos. El siniestro dejó varios heridos y generó un corte total del tránsito durante más de cinco horas.

Los primeros reportes de testigos y las filmaciones que circularon en redes sociales apuntan a que el camionero, tras quedarse sin frenos, impactó contra una combi de una reconocida bebida energizante y otros vehículos. “Arrastré un kilómetro los autos, quedé sin frenos”, se escucha decir en uno de los videos que se viralizaron tras la colisión.

El impacto múltiple dejó autos destruidos por completo y escenas de desesperación entre los conductores atrapados en la vía interprovincial.

Intervención de bomberos, gendarmes y ambulancias

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 2,2 del puente, cerca del acceso al barrio Los Pescadores, en la vecina provincia del Chaco. Más de cinco ambulancias de Corrientes, junto a Bomberos y personal de Gendarmería Nacional, acudieron al lugar para asistir a los heridos y coordinar el operativo de emergencia.

Aunque todavía no se informó oficialmente el número exacto de lesionados, se confirmó que al menos tres personas fueron trasladadas de urgencia. La gravedad aún no fue precisada.

El puente Belgrano permanece completamente cortado y se estima que será por más de cinco horas, generando largas filas de vehículos en ambos accesos y un verdadero caos en la circulación interprovincial. Se estima que cerca de 16 vehículos resultaron involucrados.

Los videos difundidos en redes sociales muestran el desastre y los graves daños que provocó el accidente, dejando un rastro de destrucción a lo largo del puente.

ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
