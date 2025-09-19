Reciben propuestas para la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé

En el Día Nacional del Chamamé, el Instituto de Cultura de Corrientes abrió la convocatoria para la recepción de propuestas musicales, de cara a la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR y 5ª Celebración Mundial, “Chamamé, refugio de nuestra identidad”, a desarrollarse del 16 al 25 de enero de 2026, en Corrientes, el país y en cada rincón que comparta la identidad chamamecera.

Los artistas interesados en formar parte de la programación musical de la celebración más importante del chamamé, tendrán tiempo de remitir su propuesta hasta el sábado 1 de noviembre. A fin de informarse y presentar su proyecto, deberán completar el formulario disponible en el siguiente link: https://forms.gle/bnh2KboqurqSKmhU8

Además de los datos del grupo o artista, se solicita información artística (breve reseña de trayectoria y presentaciones destacadas), links de material de referencia y detalles de la propuesta de participación que incluya obras de rescate a interpretar (piezas tradicionales de chamamé poco difundidas o interpretadas). De igual manera, se requieren datos de logística: cantidad de integrantes, modo de transportación, lugar de residencia, alojamiento, distribución y rider.

Los conjuntos musicales que resulten finalmente convocados podrán integrar la programación musical en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, o en alguno de los muchos escenarios en distintas localidades chamameceras de la provincia.

Entre las propuestas musicales que resulten con mejor ponderación, la organización de la Fiesta dará prioridad a las formaciones estables y en actividad, que no hayan participado en las últimas fiestas. Con esto, la organización aspira a fortalecer la identidad y crecimiento de los proyectos artísticos estables, el rescate patrimonial de muy valiosos temas que ya no se escuchan, así como el aporte de nuevos.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al correo: chamame@culturacorrientes.com