Alerta amarilla por tormentas para Corrientes

El Comando Operativo de Emergencias (COE) de Corrientes emitió una alerta amarilla por tormentas que comenzará a regir desde la madrugada de este sábado 20 de septiembre, con alcance en gran parte del territorio provincial.

Departamentos en alerta

Según el informe oficial, las tormentas afectarán a los departamentos de Santo Tomé, Alvear, San Martín, Paso de los Libres, Monte Caseros, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Sauce, Concepción, San Roque, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina.

Fenómenos previstos

Las tormentas serán de variada intensidad y localmente fuertes, con la posibilidad de que se registren:

Intensa caída de agua en cortos períodos de tiempo.

en cortos períodos de tiempo. Actividad eléctrica frecuente .

. Ráfagas de viento .

. Probable caída de granizo.

La precipitación acumulada se estima entre 20 y 60 milímetros, aunque en algunas zonas los valores podrían ser superiores.

El organismo solicitó a la población extremar las medidas de precaución y seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales. También recordó evitar actividades al aire libre durante la tormenta, resguardar objetos que puedan volarse con el viento y no circular en zonas anegadas.