Corrientes

Corrientes al Día

Juampi Gon vuelve a Corrientes con su show “Soltero 2.0 – Modo Cupido” en el Vera

Publicado en septiembre 19, 2025.

El humorista mendocino Juampi Gon regresa a Corrientes con su unipersonal “Soltero 2.0 – Modo Cupido”, un espectáculo cargado de improvisación, interacción con el público y la chispa irreverente que lo consagró como uno de los referentes del stand up en la Argentina. La cita será el domingo 19 de octubre a las 20 horas en el histórico Teatro Oficial Juan de Vera.

En esta nueva propuesta, Gon se mete en la piel de su personaje más querido, la sexóloga “Alessandra Teapoya”, para unir humor y amor en un repaso ácido y desopilante por la crianza, los mandatos familiares, el despertar sexual y las historias fallidas que atraviesan a toda una generación. Cada función promete ser única, gracias a la frescura de la improvisación y al vínculo directo que el artista genera con el público.

La carrera de Juampi Gon

Nacido en Mendoza pero criado en distintos rincones del país y del exterior, Gon descubrió su pasión por el stand up mientras cursaba Ingeniería Industrial. Desde entonces, se convirtió en comediante, actor e influencer, llevando su estilo a escenarios de toda Argentina y Latinoamérica.

Su trayectoria incluye participaciones en “La culpa es de Colón” (Comedy Central), imitaciones en “Showmatch” y la coronación como ganador de la primera edición de “LOL Argentina” en Prime Video, reality conducido por Susana Giménez. Actualmente recorre el país con “Soltero 2.0”, su tercer unipersonal.

Las entradas están disponibles desde $21.200 en weepas.ar y en la boletería del teatro (San Juan 637), de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Además, los clientes de BanCo con tarjeta Visa crédito acceden a un 20% de descuento (tope de reintegro de $20.000) y tres cuotas sin interés.

📲 Más información en @teatrooficialjuandevera

