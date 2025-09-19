Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Corrientes celebra el Día Nacional del Chamamé con dos jornadas de festival gratuito

Publicado en septiembre 19, 2025.

La capital correntina se viste de fiesta para honrar al Chamamé, esa música que late en el alma del Nordeste y que este 19 de septiembre, conmemora su Día Nacional. En homenaje a Tránsito Cocomarola, máximo referente y creador de más de 400 composiciones, la Municipalidad de Corrientes junto a la familia Cocomarola y la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) organizan un festival popular de dos jornadas, totalmente gratuito.

Dos noches a puro chamamé

Desde las 18 en la Plazoleta Cocomarola (Av. Gobernador Pujol y Cocomarola), el público podrá disfrutar de un despliegue artístico que reúne a figuras consagradas y nuevas generaciones.

La grilla del viernes 19 incluye a: Herencia Correntina, Ricardo Verón, Hugo Leiva, Gabriel Cocomarola, Bocha Sheridan, Adolfo Alegre, Trébol de Ases, Los Nuevos Chaqueñísimos Cardozo, Grupo Itatí, Matías González, Los Sena, Los Hijos de los Barrios y Javier Solís.

Mientras que el sábado 20 será el turno de: Rubén Darío Acosta, Conjunto San Fernando, Los Hermanos Velázquez, Tajy, Mauro Bonamino, Gicela Méndez Ribeiro, Rogelio Almirón, José Álvarez Grupo, Eduardo Romero, Cacho Espínola, Analia Espínola, Toño Benítez y Los Criollos.

El chamamé, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es más que un género musical: es identidad, poesía y herencia cultural. Nacido en Corrientes, mezcla influencias guaraníes, españolas y africanas, y se expresa a través de instrumentos como el acordeón, el bandoneón y la guitarra, que se combinan con letras que narran la vida del pueblo litoraleño.

La celebración no solo recuerda al “Taita del Chamamé”, sino que también reafirma la proyección internacional de esta música que cada año convoca a miles de personas en la Fiesta Nacional del Chamamé y que hoy, con este festival gratuito, vuelve a demostrar que está más viva que nunca.

Relacionado:  

| | |
Corrientes al Día

Con masiva asistencia comenzaron los testeos dermatológicos gratuitos en la costanera

Publicado en septiembre 19, 2025.

La Roche-Posay y la Municipalidad de Corrientes iniciaron hoy la 13ª edición de la campaña “Salvá tu piel”, con testeos dermatológicos gratuitos en costanera Sur y Lavalle. Esta actividad para (...)

SEGUIR LEYENDO

Se vive a pleno la Estudiantina 2025 en Goya

Publicado en septiembre 19, 2025.

La ciudad de Goya vive a pleno la XXXIV edición de la Estudiantina, una fiesta que reúne a miles de jóvenes con actividades deportivas, recreativas, culturales y artísticas en el (...)

SEGUIR LEYENDO

Corrientes distinguió al Dr. Jorge Zimerman como Ciudadano Ilustre

Publicado en septiembre 19, 2025.

El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes declaró Ciudadano Ilustre al doctor Jorge Raúl Zimerman, uno de los médicos oncólogos más reconocidos del nordeste argentino y referente indiscutido (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Tecnología

Corrientes lidera el crecimiento en conexiones fijas a internet en el NEA

Municipales

El Concejo capitalino se sumó a la defensa de la universidad pública

Educación

María Itatí Ortega: “Yo no sé enseñar sin involucrarme con la realidad de mis alumnos”

Policiales

Procesaron por narcotráfico al empresario correntino Federico Cheme

Policiales

Ordenan detener a un hombre condenado por privar de la libertad a su hija en Goya

Datos Útiles

Corrientes bajo alerta amarilla: tormentas fuertes en Capital y el interior

Policiales

Tres policías heridos en un violento enfrentamiento vecinal en Corrientes

Policiales

Pintor murió tras caer de un techo en Ituzaingó

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.