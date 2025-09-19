Corrientes celebra el Día Nacional del Chamamé con dos jornadas de festival gratuito

La capital correntina se viste de fiesta para honrar al Chamamé, esa música que late en el alma del Nordeste y que este 19 de septiembre, conmemora su Día Nacional. En homenaje a Tránsito Cocomarola, máximo referente y creador de más de 400 composiciones, la Municipalidad de Corrientes junto a la familia Cocomarola y la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) organizan un festival popular de dos jornadas, totalmente gratuito.

Dos noches a puro chamamé

Desde las 18 en la Plazoleta Cocomarola (Av. Gobernador Pujol y Cocomarola), el público podrá disfrutar de un despliegue artístico que reúne a figuras consagradas y nuevas generaciones.

La grilla del viernes 19 incluye a: Herencia Correntina, Ricardo Verón, Hugo Leiva, Gabriel Cocomarola, Bocha Sheridan, Adolfo Alegre, Trébol de Ases, Los Nuevos Chaqueñísimos Cardozo, Grupo Itatí, Matías González, Los Sena, Los Hijos de los Barrios y Javier Solís.

Mientras que el sábado 20 será el turno de: Rubén Darío Acosta, Conjunto San Fernando, Los Hermanos Velázquez, Tajy, Mauro Bonamino, Gicela Méndez Ribeiro, Rogelio Almirón, José Álvarez Grupo, Eduardo Romero, Cacho Espínola, Analia Espínola, Toño Benítez y Los Criollos.

El chamamé, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es más que un género musical: es identidad, poesía y herencia cultural. Nacido en Corrientes, mezcla influencias guaraníes, españolas y africanas, y se expresa a través de instrumentos como el acordeón, el bandoneón y la guitarra, que se combinan con letras que narran la vida del pueblo litoraleño.

La celebración no solo recuerda al “Taita del Chamamé”, sino que también reafirma la proyección internacional de esta música que cada año convoca a miles de personas en la Fiesta Nacional del Chamamé y que hoy, con este festival gratuito, vuelve a demostrar que está más viva que nunca.