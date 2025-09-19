Más de mil corredores en la ultramaratón más desafiante del NEA

Con cupo completo y un marco natural único, se presentó oficialmente la 4ª edición de la Ita Trail Run, la ultramaratón que ya es un clásico en el calendario deportivo del país y que tendrá lugar en Itá Ibaté del 26 al 28 de septiembre. Más de mil corredores de toda la Argentina y de países vecinos como Paraguay, Uruguay y Brasil ya confirmaron su participación.

El lanzamiento se realizó en el Salón Verde de Casa de Gobierno con la presencia del vicegobernador Pedro Braillard Poccard, el intendente Secundino Portela, la secretaria de Turismo local Viviana Maciel, y los organizadores Federico Canteros y Martín Descalzo, referentes del FC Running Team y del Taragüi Trail Series.

Braillard Poccard, quien volverá a competir en la distancia de 14 km, subrayó que la competencia promueve “vida sana, turismo deportivo y entusiasmo de los corredores”. Además, valoró el aporte a la diversificación de la oferta turística y el impacto económico que genera en la región.

En la misma línea, el intendente Portela destacó que el evento impulsa a sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio: “La afluencia de corredores y acompañantes revitaliza la economía local, genera empleo y abre nuevas oportunidades para los emprendedores”.

Distancias y desafíos técnicos

La Ita Trail Run ofrecerá un menú de distancias para todos los niveles: 50 km, 35 km, 21 km, 14 km, 7 km y categoría Kids.

La ultramaratón de 50 km será el plato fuerte: única en Corrientes, recorre senderos técnicos, pasos de agua, barrancas y vistas privilegiadas del Paraná. Además, otorga puntos para el Circuito Sudamericano de Trail y está incluida en el UTMB Index , con pase directo al Sierre-Zinal de Suiza para los ganadores de la clasificación general.

El circuito principal incluye sectores de Itá Ibaté y se extiende hasta Berón de Astrada, atravesando monte nativo, campos y senderos naturales.

Todos los corredores recibirán un kit oficial con remera, chip y dorsal, además de contar con cobertura médica, puestos de hidratación, fotografías y medallas “finisher” para quienes completen el recorrido.

La programación oficial será la siguiente:

Viernes 26: apertura con la Expo-Run en la plaza San Martín, epicentro del evento.

apertura con la Expo-Run en la plaza San Martín, epicentro del evento. Sábado 27: pruebas de 35 y 50 km.

pruebas de 35 y 50 km. Domingo 28: competencias de 7, 14 y 21 km.

Por cuarto año consecutivo se completó el cupo de mil corredores, aunque la organización adelantó que se habilitará un remanente de inscripciones en el lugar para quienes quieran sumarse a último momento.

El organizador Federico Canteros celebró que la competencia se consolida a nivel nacional e internacional: “Ita Trail no solo es la carrera más convocante de Corrientes, sino que también integra el calendario internacional y este año suma su lugar en el programa U20, un campeonato federal que recorre distintas provincias argentinas e incorpora a Brasil”.

De esta manera, la Ita Trail Run se afianza como un referente regional del trail running, que trasciende lo deportivo para convertirse en motor de desarrollo económico y turístico para toda la región del Paraná correntino.