Se vive a pleno la Estudiantina 2025 en Goya

La ciudad de Goya vive a pleno la XXXIV edición de la Estudiantina, una fiesta que reúne a miles de jóvenes con actividades deportivas, recreativas, culturales y artísticas en el predio “Campo Amigo”. El evento comenzó con la tradicional partida de la Antorcha Olímpica desde la Escuela Técnica y la posterior ceremonia de apertura, marcada por un fuerte acompañamiento institucional, educativo y religioso.

En la apertura estuvieron presentes integrantes de la Unión de Centros de Estudiantes Secundarios de Goya (UCEGS) junto a funcionarios municipales, concejales, rectores y profesores de los distintos establecimientos. También acompañaron las autoridades religiosas: Monseñor Adolfo Canecín y el pastor Pablo Churruarín, quienes elevaron oraciones en conjunto pidiendo por los jóvenes y el buen tiempo para el desarrollo de la programación.

El Concejo Deliberante, a través de los ediles Sebastián Mazzaro y Gabriela Refojos, entregó la copia de la resolución que declara de Interés Municipal la Estudiantina 2025, reforzando el carácter institucional de este tradicional encuentro.

La secretaria de Educación, Sonia Espina, transmitió los saludos del intendente Mariano Hormaechea y felicitó a los estudiantes por “la perseverancia, el esfuerzo y el trabajo articulado”, destacando que “son los jóvenes quienes marcan el futuro desde este presente”.

Por su parte, la presidente del centro de estudiantes del Instituto Santa Teresa, Delfina Alegre, brindó un mensaje inspirador en nombre de la UCEGS: “La estudiantina es unión, fortaleza y pasión. Cuando nos congregamos podemos crear algo extraordinario”. Sus palabras invitaron a vivir cada competencia con fraternidad y compromiso.

Durante estas jornadas, los estudiantes competirán en distintas disciplinas deportivas, recreativas y artísticas. Además, elegirán a sus embajadores, reina, rey y príncipes, símbolos de la fiesta. La Municipalidad acompaña con logística, puestos de hidratación, frutas, ambulancias y el Equipo de Emergencia Municipal (EMU), asegurando el bienestar de los participantes.