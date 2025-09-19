Facebook Instagram Youtube

Corrientes distinguió al Dr. Jorge Zimerman como Ciudadano Ilustre

Publicado en septiembre 19, 2025.

El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes declaró Ciudadano Ilustre al doctor Jorge Raúl Zimerman, uno de los médicos oncólogos más reconocidos del nordeste argentino y referente indiscutido de la salud pública en la región y el país. La distinción fue aprobada por unanimidad y constituye uno de los máximos honores que puede recibir un vecino capitalino.

La decisión se fundamenta en una vida dedicada a la medicina, la docencia universitaria, la investigación científica y la defensa del acceso igualitario a la atención oncológica. Zimerman es considerado pionero en el desarrollo de la oncología en el NEA, impulsando innovaciones que hoy son parte de la práctica médica habitual.

Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Instituto Oncológico de Corrientes, una obra estratégica que busca transformar la prevención y el tratamiento del cáncer en toda la región.

Durante el acto, el presidente del Concejo, Marcos Amarilla, subrayó que este reconocimiento “es mucho más que una formalidad, es el reflejo del profundo respeto hacia un profesional que transformó la realidad de la salud pública en Corrientes. El doctor Zimerman encarna compromiso, entrega, sensibilidad y excelencia. Es un verdadero orgullo para nuestra ciudad”.

Entre sus logros más destacados figura la creación de la primera cátedra de oncología en una universidad pública del país, en la Facultad de Medicina de la UNNE, donde fue profesor titular por concurso. También fue jefe del Departamento de Oncología del Hospital Vidal, consultor del Ministerio de Salud Pública provincial, director del Banco de Drogas Oncológicas y referente ante el Instituto Nacional del Cáncer.

Un médico que trasciende el consultorio

Más allá de sus aportes técnicos, Zimerman ha sido reconocido por su profunda vocación social y su manera de entender la medicina desde la humanidad. “No solo cura con conocimientos, también lo hace con humanidad. Entiende que detrás de cada historia clínica hay una vida, una familia, una historia que merece respeto y contención”, destacó Amarilla.

El Concejo Deliberante remarcó que la distinción también busca inspirar a las futuras camadas de profesionales de la salud, transmitiendo un ejemplo de coherencia, compromiso y amor por la profesión.

