Con recursos propios, Corrientes garantiza su presencia en los Juegos Evita

Publicado en septiembre 19, 2025.

En el SUM de la Secretaría de Deportes de la Provincia se llevó adelante una reunión técnica clave para ultimar los preparativos de la delegación correntina que participará en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, a disputarse en Mar del Plata entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Deportes, Jorge Terrile, junto al director general de Educación Física, Alejandro Simoni, y equipos técnicos de ambas áreas. Allí se definieron aspectos logísticos y de coordinación del viaje hacia “La Feliz”.

Corrientes dirá presente con un contingente de 375 personas, de las cuales 330 son deportistas clasificados en los Juegos Correntinos 2025, que competirán en 33 disciplinas de las 36 programadas a nivel nacional.

Inversión con fondos provinciales

Durante la reunión, Terrile destacó el rol del Estado provincial en asegurar la participación: “Hoy más que nunca, nuestro Gobernador, doctor Gustavo Valdés, ratifica su apoyo al deporte asegurando la presencia de Corrientes en los Nacionales 2025. Es una fuerte inversión presupuestaria propia en transporte, alojamiento, alimentación e indumentaria”.

De esta manera, la Provincia garantiza que cada joven atleta correntino pueda medirse con los mejores del país sin que los costos sean una traba.

La edición 2025 de los Juegos Nacionales Evita reunirá a 8.600 jóvenes de todo el país, con competencias distribuidas en 6 grandes sedes y el acompañamiento de 26 instituciones. Se trata del evento juvenil más federal de la Argentina, donde miles de chicos y chicas encuentran una plataforma para mostrar talento, fomentar valores de integración y proyectar su desarrollo deportivo.

