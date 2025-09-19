Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Se presentó el proyecto de refuncionalización del Museo del Chamamé

Publicado en septiembre 19, 2025.

El Instituto de Cultura de Corrientes presentó hoy a la mañana el proyecto de refuncionalización del espacio cultural decicado al chamamé (25 de Mayo 1141), que pasará a llamarse Museo Correntino del Chamamé.

En el Día Nacional del Chamamé, la presidente del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, fue la encargada de destacar el trabajo que viene llevando adelante un equipo de especialistas, con el apoyo y asesoramiento de la Fundación Memoria del Chamamé.

“Hemos decidido tomar esta fecha tan querida a los sentimientos correntinos, para hacer la presentación de lo que significa la refuncionalización de este espacio y su cambio de nombre por Museo Correntino del Chamamé”, destacó.

Recordó que el actual edificio no es propiedad del Estado provincial -fue cedido para su uso por el Automóvil Club Argentino-, por lo cual, “no podemos hacer obras edilicias”.

Por tal motivo, explicó: “Vamos a hacer una reestructuración interna de la manera de mostrar el contenido. Además, la sala de las mujeres chamameceras que se encuentra en un entrepiso, va a pasar a formar parte de la planta baja, y vamos a refuncionalizar el patio para que también puedan hacerse actividades de chamamé”.

Por último, indicó que “se está trabajando intensamente en todo lo que es el acopio del material, muchísimas donaciones, con la colaboración del Topo Zubieta de Fundación Memoria del Chamamé, de la familia Miqueri, y trayendo de Buenos Aires todo lo que dejó Ramona Galarza para que sea puesto aquí en el Museo del Chamamé, desde el vestuario, el disco de oro que recibió, fotografías, muchos recortes de diarios. Hay un equipo trabajando en esto, y en poco tiempo se va a poder inaugurar”.

Espacio renovado

El Espacio Cultural del Chamamé de Corrientes se renueva para ofrecer una experiencia más didáctica y dinámica a sus visitantes. Con un diseño de recorrido más fluido, el objetivo es destacar la riqueza cultural del género y la invaluable contribución de sus protagonistas.

El proyecto, coordinado por un equipo de profesionales del área de Patrimonio Inmaterial Cecilia Ramirez y Rosana Romero, la directora del Centro de Interpretación del Chamamé Virginia Ramirez, la museóloga Patricia Tesoriere, el diseñador gráfico Tito Piñeiro y la arquitecta Eleonora Luque, tomó como base el valioso material de la Fundación Memoria del Chamamé.

El nuevo recorrido se divide en las dos salas :

Sala 1:

Contexto Socio Histórico y Cultural del Chamamé: Esta sala se centra en surgimiento y expansión del género. Un tótem interactivo permitirá a los visitantes explorar la historia y la música de las ciudades cabecera de cada departamento.

Sala 2:

Un recorrido en tres actos: Dividida en tres secciones, esta sala profundiza en distintos aspectos del Chamamé:

Sala 2 A

La Fiesta y Acontecimientos:

Se celebra la Fiesta Nacional del Chamamé a través de una línea de tiempo que resalta sus hitos más importantes, incluyendo el reconocimiento del Chamamé como Patrimonio Cultural del Mercosur y su incorporación a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Sala 2B

Referentes, Vestimenta y Baile:

Se rinde homenaje a los músicos que enriquecieron la música tradicional de Corrientes, además de destacar la importancia de la danza y la vestimenta típica.

Sala 2 C

Mujeres del Chamamé:

Un espacio dedicado enteramente a las mujeres de la música correntina, reconociendo su fundamental aporte al género.

Nuevos espacios y funciones

Como parte de la renovación, el entrepiso se convertirá en una biblioteca y videoteca del Chamamé, un espacio de consulta y lectura con libros, revistas, discografía y material audiovisual. Además, las áreas de las salas 2B y 2C están pensadas para ser multifunción, permitiendo exposiciones temporales y actividades que enriquecerán la oferta cultural del espacio.

Este rediseño busca brindar una mirada más completa y enriquecida sobre el Chamamé, consolidando su legado y proyectando su futuro.

Relacionado:  

| | |
Corrientes al Día

Juampi Gon vuelve a Corrientes con su show “Soltero 2.0 – Modo Cupido” en el Vera

Publicado en septiembre 19, 2025.

El humorista mendocino Juampi Gon regresa a Corrientes con su unipersonal “Soltero 2.0 – Modo Cupido”, un espectáculo cargado de improvisación, interacción con el público y la chispa irreverente que (...)

SEGUIR LEYENDO

Pasión y sensualidad con Bloody Tango en el Teatro Vera

Publicado en septiembre 16, 2025.

El exitoso musical llega a Corrientes el sábado 20 de septiembre desde las 21 en el Teatro Oficial Juan de Vera con gran elenco y producción. Las entradas están a la (...)

SEGUIR LEYENDO

Las claves de la identificación y protección del patrimonio cultural

Publicado en septiembre 15, 2025.

Avanza con éxito la Diplomatura en Patrimonio Cultural Inmaterial, Gestión y Desarrollo Sostenible, organizada por el Instituto de Cultura de Corrientes y la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Tecnología

Corrientes lidera el crecimiento en conexiones fijas a internet en el NEA

Municipales

El Concejo capitalino se sumó a la defensa de la universidad pública

Educación

María Itatí Ortega: “Yo no sé enseñar sin involucrarme con la realidad de mis alumnos”

Policiales

Procesaron por narcotráfico al empresario correntino Federico Cheme

Policiales

Ordenan detener a un hombre condenado por privar de la libertad a su hija en Goya

Datos Útiles

Corrientes bajo alerta amarilla: tormentas fuertes en Capital y el interior

Policiales

Tres policías heridos en un violento enfrentamiento vecinal en Corrientes

Policiales

Pintor murió tras caer de un techo en Ituzaingó

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.