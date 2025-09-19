Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Con masiva asistencia comenzaron los testeos dermatológicos gratuitos en la costanera

Publicado en septiembre 19, 2025.

La Roche-Posay y la Municipalidad de Corrientes iniciaron hoy la 13ª edición de la campaña “Salvá tu piel”, con testeos dermatológicos gratuitos en costanera Sur y Lavalle. Esta actividad para prevenir el cáncer de piel continuará este sábado y domingo, de 9 a 12.30 y de 16.30 a 20, con atención por orden de llegada. Buscan detectar a tiempo lesiones y lunares sospechosos.

Con la asistencia de una importante cantidad de vecinos comenzó hoy la 13ª edición de la campaña “Salvá tu piel”, organizada por la firma La Roche-Posay con el acompañamiento de la Municipalidad de Corrientes. Durante tres jornadas, desde hoy viernes hasta el domingo 21, un camión equipado con consultorios móviles y médicos dermatólogos brinda controles gratuitos para la detección temprana de lesiones en la piel.

La actividad se desarrolla en la costanera Juan Pablo II y Lavalle, en el horario de 9 a 12.30 y de 16.30 a 20, con atención por orden de llegada. El objetivo es promover la prevención del cáncer de piel, que en un 90% de los casos puede tratarse de manera efectiva si se detecta a tiempo.

La doctora Gladis Vallejos Jara, coordinadora general de Promoción y Prevención de la Salud del municipio, subrayó que la iniciativa “apunta a la concientización sobre el cuidado de la piel, la detección temprana de lunares y el control periódico anual”. Además, remarcó que se trata de consultas gratuitas y que “en caso de detectarse alguna anomalía, los controles continuarán en el Instituto de Dermatología de Corrientes”.

Por su parte, la doctora Sandra Martínez, responsable de las líneas de cuidado en las 37 Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) de la ciudad, señaló que la campaña busca “prevenir lesiones y manchas que pueden derivar en cáncer de piel”. Asimismo, destacó la importancia de la educación continua: “Habrá orientación sobre horarios de exposición al sol, formas de cuidado y la necesidad de recurrir al dermatólogo ante la menor sospecha”.

Valoran la iniciativa

La propuesta generó interés en la comunidad. Claudia, vecina del barrio Independencia, se acercó junto a su hija para realizarse los chequeos: “Me parece muy importante, debería hacerse más seguido y con mayor difusión. Muchas veces, por cuestiones económicas o de tiempo, dejamos pasar estos controles. Que sea gratuito permite sacarse las dudas y cuidarse”.

En tanto, Sonia, del barrio Lomas del Mirador, comentó que conoció la campaña a través de las redes sociales de la Municipalidad: “Es la primera vez que me hago el testeo. Está buenísimo porque ayuda a la prevención y también a aprender cómo cuidarnos. Muchas veces creemos que sabemos, pero en realidad no conocemos bien los riesgos”.

Además de los controles en la costanera, La Roche-Posay recordó que dispone de la aplicación SkinVision, una herramienta de inteligencia artificial que permite realizar un autochequeo de lunares y orienta sobre la necesidad de consultar a un especialista.

De esta manera, con más de una década de continuidad, la campaña “Salvá tu piel” refuerza un mensaje central: la detección temprana salva vidas.

