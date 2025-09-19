Facebook Instagram Youtube

En dos procedimientos, decomisan marihuana y mercadería de contrabando que eran trasladadas en encomiendas

Publicado en septiembre 19, 2025.

El estupefaciente estaba distribuido en 40 envoltorios transparentes dentro de dos encomiendas.

La mercadería corresponde a los rubros tienda, tecnología, cigarrillos y perfumería.

El primer procedimiento tuvo lugar en las instalaciones de la Sección Núcleo dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingó” cuando los gendarmes en presencia de testigos realizaron la apertura de encomiendas que fueron decomisadas en un transporte de cargas.

Dentro de las dos cajas, hallaron 40 paquetes transparentes que contenían una sustancia vegetal que al ser sometida a la prueba de campo Narcotest arrojó como resultado positivo para marihuana con un peso total de 10 kilos 82 gramos.

El segundo operativo fue llevado a cabo por los integrantes de la Sección Núcleo dependiente del Escuadrón 57 “Santo Tomé” cuando abrieron encomiendas que fueron interdictadas en un control vial por personal del Control Fijo “Cuay Grande”.

Las encomiendas poseían mercadería sin aval legal: 13.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, 10 cajas conteniendo Joysticks, un convertidor de Android Tv, cuatro termómetros digitales, un game proyector, un nebulizador de mano, siete masajeadores eléctricos y 39 perfumes.

Por orden de los Magistrados Intervinientes, tanto la droga como las mercaderías fueron decomisadas por infracción a la Ley 23.737 Estupefacientes y a la Ley 22.415 “Código Aduanero”, respectivamente.

