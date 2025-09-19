Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Salud Pública realizó un nuevo encuentro de Enfermedades Poco Frecuentes

Publicado en septiembre 19, 2025.

En el Auditorio Julián Zini, hubo un tercer evento en el marco de las Jornadas de EPOF que lleva adelante la cartera sanitaria provincial. Disertaron especialistas y también se escuchó a familiares de pacientes.

El Ministerio de Salud Pública continuó este viernes con la 1º Jornadas de EPOF por un diagnóstico a tiempo en Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF). La actividad, organizó la Dirección de Telesalud y EPOF, que coordina Patricia Gómez de la Fuente, y el Centro de Genética de la Provincia (CEGENCOR), cumpliendo con los objetivos propuestos de concientización y capacitación específica a los equipos de salud por un diagnóstico temprano.

En la apertura, Mariangeles Pirchi, integrante de Telesalud, agradeció la presencia de los disertantes, familiares y público en general.

“En el nombre del Ministerio se les agradece y valora a cada una de las familias por sus historias, hemos aprendido de ellas. Para ustedes nuestro reconocimiento”, dijo y agregó que “como equipo de salud los abrazamos con respeto y compromiso de seguir avanzando en la búsqueda del diagnóstico temprano”.

Este tercer y último encuentro, tuvo la particularidad de contar con disertantes de renombre a nivel nacional y mundial en cuanto a EPOF. El primero, fue el doctor Gustavo Borrajo quien precisó sobre la pesquisa ampliada: desafíos actuales y horizontes posibles.

Por su parte, la doctora Consuelo Durand habló de la disfunción en la beta oxidación: implicancias metabólicas y genéticas. A su vez, el doctor Hernán Amartino quien abordó sobre la Andrenoleucodistrofia (ALD): variabilidad clínica y desafíos diagnósticos.

Seguidamente se desarrolló la mesa dónde se planteó el estado de situación actual de ALD en Argentina y el mundo con los doctores Kauffman, referente nacional, y Patricia Musolino, referente internacional.

También, la doctora Natalia Etcheverry habló sobre el legado del Colesterol Alto: comprendiendo la Hipercolesterolemia Familiar. Y, la bioquímica Sandra Rozental sobre desafíos del diagnóstico genético de enfermedades poco frecuentes.

Relacionado:  

| | | |
Corrientes al Día

Exitosa primera neurocirugía en el hospital Muniagurria de Goya

Publicado en septiembre 17, 2025.

El director del nosocomio destacó el trabajo del equipo y la importancia de contar con un neurocirujano en el staff. Además, comentó que en los próximos días realizarán otra operación.  (...)

SEGUIR LEYENDO

Capacitan sobre la transmisión de enfermedades de la mamá al bebé

Publicado en septiembre 17, 2025.

En el marco de la estrategia ETMI Plus, se vistan a equipos médicos de nosocomios de Capital e interior. El objetivo es fortalecer los circuitos de notificación, diagnóstico, tratamiento y (...)

SEGUIR LEYENDO

En el primer mes, el Pediátrico de Goya atendió a casi 3 mil pacientes

Publicado en septiembre 16, 2025.

La institución fue inaugurada por el gobernador Gustavo Valdés y el ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo en la primera semana de agosto. El Hospital Pediátrico “Ángel de la Guarda” (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Tecnología

Corrientes lidera el crecimiento en conexiones fijas a internet en el NEA

Municipales

El Concejo capitalino se sumó a la defensa de la universidad pública

Educación

María Itatí Ortega: “Yo no sé enseñar sin involucrarme con la realidad de mis alumnos”

Policiales

Procesaron por narcotráfico al empresario correntino Federico Cheme

Policiales

Ordenan detener a un hombre condenado por privar de la libertad a su hija en Goya

Datos Útiles

Corrientes bajo alerta amarilla: tormentas fuertes en Capital y el interior

Policiales

Tres policías heridos en un violento enfrentamiento vecinal en Corrientes

Policiales

Pintor murió tras caer de un techo en Ituzaingó

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.