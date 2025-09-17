Facebook Instagram Youtube

Juampi Gon trae “Soltero 2.0 – Modo Cupido” al Teatro Vera

Publicado en septiembre 17, 2025.

Será el domingo 19 de octubre desde las 20, Juampi Gon regresa a Corrientes para presentar su unipersonal de comedia con mucha improvisación, juego con el público y toda la espontaneidad, rapidez y acidez que lo caracterizan. Las entradas están a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro

En esta oportunidad Juampi Gon, o mejor dicho, la sexóloga “Alessandra Teapoya” llega en “Modo Cupido” para intentar que el humor y el amor se crucen en el escenario. Un show que repasa la crianza que nos dieron nuestros padres, los mandatos, el despertar sexual y muchas historias fallidas que son parte de toda una generación.

Sobre Juampi González

Mendocino de nacimiento, Juampi agrega que “no tengo bien en claro de dónde soy, porque me crié viviendo por varios lugares: Comodoro Rivadavia, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Neuquén y Buenos Aires”.

“Mientras cursaba la carrera de Ingeniería Industrial en el I.T.B.A., se me ocurrió explorar mi lado artístico. Probé estudiando guitarra, batería y locución pero no pintaba mucho futuro, hasta que descubrí el stand up, y ¡descubrí mi pasión! Quedé a tan solo 4 finales de recibirme de Ingeniero Industrial, y a mi madre no le gusta esto.”

Y continúa “Hoy soy comediante, actor e influencer, y lo que más me divierte es hacer shows de humor interactivos por toda la Argentina y Latinoamérica. Incluyo al público en cada espectáculo para generar una conexión inexplicable con la gente y hacer de cada show algo único e irrepetible.

Empecé mi carrera en el humor en el año 2010, tuve algunas participaciones en programas de TV, festivales y shows teatrales, pero recién a partir del 2015, después de mucho trabajo en redes sociales, empezaron a llenarse los teatros con personitas que sabían mi nombre.

Entre mis participaciones de TV más destacadas, está la de haber sido parte del famoso ciclo “La culpa es de Colón” de Comedy Central, versión argentina, además como imitador en el reconocido programa “Showmatch” de Marcelo Tinelli, y ser el ganador de la primera edición de “LOL Argentina” (Last One Laughing Argentina), el reality de Prime Video con formato exitoso a nivel mundial –conducido por Susana Giménez- que reúne grandes comediantes de todo el país.

Actualmente estoy presentando un nuevo show: SOLTERO 2.0, mi tercer unipersonal, en donde con nuevos monólogos hago un repaso de mi crianza, mi relación con sus padres y mi (no) educación sexual, para poder así explicar un poco mi comportamiento de hoy en día”.

Entradas

Las entradas al show están a la venta desde $21.200  en weepas.ar y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs. y de 17 a 21 hs. Para clientes del BanCo con tarjeta Visa crédito, se pueden adquirir con un 20% de descuento, con tope de reintegro hasta $20.000 y en tres cuotas sin interés.

