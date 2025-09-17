Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

El hospital Muniagurria realizó su primera neurocirugía

Publicado en septiembre 17, 2025.

El director del nosocomio destacó el trabajo del equipo y la importancia de contar con un neurocirujano en el staff. Además, comentó que en los próximos días realizarán otra operación. 

El hospital regional de Goya “Camilo Muniagurria” que depende del Ministerio de Salud Pública realizó el martes 16 de septiembre su primera neurocirugía. La operación tuvo un resultado exitoso. El equipo quirúrgico estuvo integrado por los doctores Azcona, Rodríguez, Martínez y Dho, quienes llevaron adelante una laminectomía a una paciente de 51 años con hernia discal lumbar.


“Es la primera vez que el hospital realiza este tipo de cirugía, a partir de este año contamos con un neurocirujano en el staff que es el doctor Azcona. Nunca en la historia de esta institución se hizo una intervención así. Se trató de una paciente de 51 años sin obra social que vive en Goya. Ahora, todo el equipo de kinesiología está preparado para empezar su recuperación. Este mes, también tenemos programada una cirugía por un tumor en el cerebro”, dijo el director del centro de salud, Raúl Martínez. 


La mujer operada, fue recibida días atrás en la guardia y luego en los consultorios externos. A partir de ahí se programó la operación donde también participó un residente de cirugía del Hospital Escuela. El resto del equipo fue del nosocomio de Goya. 


El director, remarcó la importancia de contar con este profesional ya que “tenemos un número importante de accidentes de tránsito donde se producen traumatismo de cráneo, esto permitirá una intervención en tiempo y forma”. Además, remarcó la formación de otros profesionales en lo que es la terapia intensiva y destacó el trabajo, en estos casos, de otras áreas como Kinesiología, Banco de Sangre y Diagnóstico por Imágenes. 


“Nuestras instrumentadoras quirúrgicas también están a la altura de estas operaciones”, señaló. 
Este logro marca un antes y un después en la atención de alta complejidad y reafirma el compromiso del Hospital Zonal y del Gobierno Provincial con una salud pública de calidad para Goya y la región.

Relacionado:  

| | |
Corrientes al Día

Capacitan sobre la transmisión de enfermedades de la mamá al bebé

Publicado en septiembre 17, 2025.

En el marco de la estrategia ETMI Plus, se vistan a equipos médicos de nosocomios de Capital e interior. El objetivo es fortalecer los circuitos de notificación, diagnóstico, tratamiento y (...)

SEGUIR LEYENDO

En el primer mes, el Pediátrico de Goya atendió a casi 3 mil pacientes

Publicado en septiembre 16, 2025.

La institución fue inaugurada por el gobernador Gustavo Valdés y el ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo en la primera semana de agosto. El Hospital Pediátrico “Ángel de la Guarda” (...)

SEGUIR LEYENDO

Argentina adelanta la segunda dosis contra el Sarampión

Publicado en septiembre 16, 2025.

Desde el 2026, se hará el refuerzo a los 18 meses. Así se informó en el marco del COFESA del cual participó la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, en (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Salud

Capacitan sobre la transmisión de enfermedades de la mamá al bebé

Empresas

Marriott Hotels llega a Corrientes marcando una expansión más allá de Buenos Aires

Datos Útiles

Conservatorio Fracassi invita a una Masterclass artística en Goya

Municipales

Noelia Bazzi participó de la distinción a docentes destacados de Corrientes

Educación

La UNNE lanza una Diplomatura en Deportes Electrónicos junto a DEVA

Sociedad

Emotiva misa por la novena de la Virgen de la Merced

Municipales

La Muni en Tu Barrio llevó prestaciones y servicios al barrio Pirayuí

Ambiente

Presentaron el proyecto “Ojos de Cielo” para la conservación del Iberá

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.