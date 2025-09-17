El hospital Muniagurria realizó su primera neurocirugía

El director del nosocomio destacó el trabajo del equipo y la importancia de contar con un neurocirujano en el staff. Además, comentó que en los próximos días realizarán otra operación.

El hospital regional de Goya “Camilo Muniagurria” que depende del Ministerio de Salud Pública realizó el martes 16 de septiembre su primera neurocirugía. La operación tuvo un resultado exitoso. El equipo quirúrgico estuvo integrado por los doctores Azcona, Rodríguez, Martínez y Dho, quienes llevaron adelante una laminectomía a una paciente de 51 años con hernia discal lumbar.



“Es la primera vez que el hospital realiza este tipo de cirugía, a partir de este año contamos con un neurocirujano en el staff que es el doctor Azcona. Nunca en la historia de esta institución se hizo una intervención así. Se trató de una paciente de 51 años sin obra social que vive en Goya. Ahora, todo el equipo de kinesiología está preparado para empezar su recuperación. Este mes, también tenemos programada una cirugía por un tumor en el cerebro”, dijo el director del centro de salud, Raúl Martínez.



La mujer operada, fue recibida días atrás en la guardia y luego en los consultorios externos. A partir de ahí se programó la operación donde también participó un residente de cirugía del Hospital Escuela. El resto del equipo fue del nosocomio de Goya.



El director, remarcó la importancia de contar con este profesional ya que “tenemos un número importante de accidentes de tránsito donde se producen traumatismo de cráneo, esto permitirá una intervención en tiempo y forma”. Además, remarcó la formación de otros profesionales en lo que es la terapia intensiva y destacó el trabajo, en estos casos, de otras áreas como Kinesiología, Banco de Sangre y Diagnóstico por Imágenes.



“Nuestras instrumentadoras quirúrgicas también están a la altura de estas operaciones”, señaló.

Este logro marca un antes y un después en la atención de alta complejidad y reafirma el compromiso del Hospital Zonal y del Gobierno Provincial con una salud pública de calidad para Goya y la región.