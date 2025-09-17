Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Capacitan sobre la transmisión de enfermedades de la mamá al bebé

Publicado en septiembre 17, 2025.

En el marco de la estrategia ETMI Plus, se vistan a equipos médicos de nosocomios de Capital e interior. El objetivo es fortalecer los circuitos de notificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del binomio madre-hijo como así también optimizar la gestión de insumos.

El Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo, a través de la Dirección General de Epidemiología, está realizando un recorrido en instituciones sanitarias y capacitando al personal de diferentes servicios. En dichos encuentros, se trabaja sobre ETMI Plus que es una estrategia epidemiológica impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los ministerios de salud de la región para eliminar la transmisión de madre a hijo (materno-infantil) del VIH, Sífilis, Chagas y Hepatitis B (VHB).

Estuvieron en los hospitales de Ituzaingó, Esquina, Empedrado, San Luis del Palmar y, en el Ángela I. de Llano de Capital. Continuarán el recorrido en Goya, Itatí, Virasoro, Santa Rosa, Santo Tomé, Berón de Astrada, Mercedes, San Cosme, Curuzú Cuatiá, Capital, Monte Caseros y Paso de los Libres.

En este marco, también se hace firmar un compromiso al personal de los nosocomios visitados y se trabaja en terreno con el equipo de vectores de Chagas con vigilancia vectorial.

“Cuando nos referimos a ETMI Plus, estamos hablando de enfermedades que se pueden evitar en el bebé. Para ello, es importante el control del embarazo y tratamiento durante el mismo para que nazcan sin Sífilis o VIH. También nos referimos a la vacuna anti Hepatitis B para evitar esta enfermedad en los niños”, explicó la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.

A su vez, agregó que “se comparten, en cada reunión, los protocolos de acción para evitar estas infecciones. Se revisan los circuitos de la prevención y atención de estas patologías en el binomio madre e hijo”.

Resaltó que “se trabaja con los equipos locales para fortalecer las redes de vigilancia diagnóstico o tratamiento”.

En Esquina, en el hospital “San Roque”, estuvieron los directivos del nosocomio y el equipo médicos: áreas de Obstetricia, Ginecóloga, Laboratorio y Clínica. Así como también el equipo de APS y representantes de Bomberos.

Relacionado:  

| | | |
Corrientes al Día

El hospital Muniagurria realizó su primera neurocirugía

Publicado en septiembre 17, 2025.

El director del nosocomio destacó el trabajo del equipo y la importancia de contar con un neurocirujano en el staff. Además, comentó que en los próximos días realizarán otra operación.  (...)

SEGUIR LEYENDO

En el primer mes, el Pediátrico de Goya atendió a casi 3 mil pacientes

Publicado en septiembre 16, 2025.

La institución fue inaugurada por el gobernador Gustavo Valdés y el ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo en la primera semana de agosto. El Hospital Pediátrico “Ángel de la Guarda” (...)

SEGUIR LEYENDO

Argentina adelanta la segunda dosis contra el Sarampión

Publicado en septiembre 16, 2025.

Desde el 2026, se hará el refuerzo a los 18 meses. Así se informó en el marco del COFESA del cual participó la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, en (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Salud

Capacitan sobre la transmisión de enfermedades de la mamá al bebé

Empresas

Marriott Hotels llega a Corrientes marcando una expansión más allá de Buenos Aires

Datos Útiles

Conservatorio Fracassi invita a una Masterclass artística en Goya

Municipales

Noelia Bazzi participó de la distinción a docentes destacados de Corrientes

Educación

La UNNE lanza una Diplomatura en Deportes Electrónicos junto a DEVA

Sociedad

Emotiva misa por la novena de la Virgen de la Merced

Municipales

La Muni en Tu Barrio llevó prestaciones y servicios al barrio Pirayuí

Ambiente

Presentaron el proyecto “Ojos de Cielo” para la conservación del Iberá

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.