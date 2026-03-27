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Finalizaron las XI Jornadas de Residentes del Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”

Publicado en marzo 27, 2026.

Fue en el auditorio Julián Zini, este jueves y viernes, donde se hizo un fuerte enfoque en la investigación y la excelencia académica. Se abordaron temas claves como el uso de cánula nasal de alto flujo, el manejo del paciente quemado e infecciones frecuentes en pediatría, entre otras.

El Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” que depende del Ministerio de Salud Pública a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, llevó adelante la XI Jornadas de Residencias Pediátricas: formación y compromiso con la salud infantil. Inició ayer, con la participación de profesionales y residentes, y finalizó hoy con la presencia del titular de la cartera sanitaria.

Estos dos días, fueron jornadas de intercambio, aprendizaje y presentación de trabajos que fortalecieron la atención pediátrica en la región.

En el auditorio Julián Zini, se abordaron temas claves como el uso de cánula nasal de alto flujo, el manejo del paciente quemado e infecciones frecuentes en pediatría, además de la presentación de trabajos de investigación que reflejan el crecimiento y la dedicación de los profesionales.

En este marco, en el cierre de las jornadas, el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, felicitó a los organizadores de este encuentro como así también a todos los presentes ya que “en salud siempre hablamos de equipo de trabajo”.  A su vez, remarcó a los residentes la importancia de la capacitación constante.

“No se olviden de que son seres humanos y que, al ser médicos, han adoptado esta vocación de servicio. La educación médica continua es fundamental, no abandonen la investigación y, tampoco, nunca dejen de consultar con su compañero”, expresó, resaltando así la tarea en equipo.

Por su parte, la directora del hospital Juan Pablo II, Silviana Aguirre Serantes, destacó y agradeció a los disertantes por “su enorme generosidad de compartir saberes que enriquece la formación profesional y que coloca un altísimo nivel académico”. También, agradeció a los organizadores y resaltó la tarea de quienes presentaron trabajos de investigación “por su rigor científico”.

La directora del Pediátrico, mencionó y agradeció al ministro Lanari Zubiaur y a la directora de Formación de Profesionales de la cartera sanitaria, Nora Ropelato, por su acompañamiento permanente. Además, al ministro de Ciencia y Tecnología, Luciano Cabrera, y al titular de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, por el aporte que realizaron.

“Que tres ministerios se unan para premiar el mérito y la investigación médica es un mensaje claro de que, en Corrientes, la formación en salud es, ante todo, una política de Estado”, concluyó la directora Aguirre Serantes.

Jornadas

Lo que distinguió a este encuentro fue su carácter autogestivo: las jornadas fueron organizadas íntegramente por los propios residentes, quienes asumieron el desafío de convocar a destacados disertantes expertos y coordinar una agenda académica de vanguardia. Bajo la mirada de un Comité Científico, los profesionales expusieron sus trabajos de investigación, demostrando que el rigor científico es el motor para innovar en tratamientos infantiles.

Durante el cierre, Aguirre Serantes, destacó que “ver este despliegue de saberes nos reafirma que el futuro de la pediatría en nuestra provincia está en excelentes manos. Estas jornadas no son solo una pausa en la rutina asistencial; son el espacio donde nos permitimos pensar y cuestionar para ofrecer tratamientos más seguros y efectivos a nuestros niños”.

El temario abordado fue de alta complejidad, incluyendo el manejo crítico del paciente quemado, urgencias neurológicas, cardiología infantil, procuración de órganos y el abordaje de enfermedades poco frecuentes.

El éxito del evento contó con la coordinación de la Dra. Sandra Sessin (Docencia e Investigación) y la Dra. Nora Ropelato (Formación de Profesionales), junto al apoyo fundamental de los laboratorios que colaboraron para jerarquizar el espacio.

La entrega de premios fue un punto central, fundamentada en el apoyo interdisciplinario a los nuevos profesionales.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Luciano Cabrera, otorgó una notebook de última generación al mejor trabajo de investigación. Este premio busca dotar al profesional de la herramienta tecnológica indispensable para la producción de conocimiento médico moderno, entendiendo que la salud y la tecnología son hoy inseparables.

Por su parte, el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, premió el mérito científico con una experiencia de viaje a destinos emblemáticos de Corrientes. Esta distinción fundamenta que el reconocimiento al esfuerzo intelectual también debe ser una oportunidad para que los profesionales valoren y conecten con la riqueza natural y cultural de la provincia que protegen con su labor diaria.

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