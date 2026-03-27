Primera Asamblea 2026 del Consejo Federal de Turismo en Rosario

El Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo, formó parte de la 175° Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), desarrollada el pasado 26 de marzo en la ciudad de Rosario.

Durante la jornada, se abordaron los principales desafíos del sector turístico a nivel nacional, con especial foco en la coyuntura actual marcada por la caída del consumo y la necesidad de fortalecer la competitividad de los destinos argentinos. En este marco, Corrientes acompañó activamente el debate federal, reafirmando su compromiso con el desarrollo del turismo como política de Estado.

Uno de los hitos centrales de la asamblea fue la elección, por unanimidad, de Dante Querciali como nuevo presidente del CFT hasta marzo de 2027. Se trata de un hecho histórico, ya que por primera vez un representante de la región patagónica asume la conducción del organismo.

Asimismo, se avanzó en la definición de los ejes de trabajo para 2026, entre los que se destacan el acceso a financiamiento internacional —con apoyo del Banco Mundial—, la actualización del Plan de Promoción Turística Internacional, el fortalecimiento de la conectividad aérea y la planificación de estrategias para las próximas temporadas, incluyendo Semana Santa e invierno.

En materia de innovación, se presentaron iniciativas vinculadas al uso de inteligencia artificial aplicada al turismo, así como proyectos orientados a la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de las distintas regiones del país.

La participación de Corrientes en este ámbito federal resulta clave para consolidar su posicionamiento como destino turístico estratégico del Litoral, promoviendo acciones conjuntas con otras provincias y fortaleciendo su oferta basada en la naturaleza, la cultura y la identidad local.

El encuentro, primero del año del organismo, tuvo lugar en la Nueva Terminal Fluvial y contó con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, además de autoridades turísticas de todas las provincias del país.

Cambio de autoridades en el CoLiTur

En el marco de la 175° Asamblea del Consejo Federal de Turismo, realizada en Rosario, también se concretó la renovación de autoridades de los entes regionales, entre ellos el Consejo Litoral de Turismo (CoLiTur).

El entrerriano Jorge Satto fue designado como nuevo presidente del CoLiTur.

La santafesina Mariana Aeberhard asumió como vicepresidenta del organismo.

Este cambio forma parte del esquema de rotación y representación federal que caracteriza a los entes regionales vinculados al turismo dentro del CFT.