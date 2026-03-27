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El ICAA realizó inspecciones a areneras y desarrollo inmobiliario

Publicado en marzo 27, 2026.

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) continúa llevando adelante acciones de control y evaluación en el territorio provincial, a través de inspecciones de rutina y la participación en instancias de análisis de proyectos productivos y urbanísticos.

En este marco, personal técnico de las áreas de Minería, Gestión Ambiental e Ingeniería, efectuó inspecciones a empresas dedicadas a la extracción de arena ubicadas en la localidad de Paso de la Patria e Itatí, con el objetivo de verificar su funcionamiento y el cumplimiento de las condiciones ambientales vigentes. Durante las recorridas, se constató el estado general de las instalaciones, operatividad, los sistemas implementados para el manejo de residuos y el funcionamiento de las piletas y almacenamiento utilizados en el proceso productivo.

Por otra parte, equipos de la Gerencia de Gestión Ambiental y de la Gerencia de Ingeniería participaron de la instancia de socialización del proyecto inmobiliario “Brisas Club de Campo”, emplazado sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 1040,7. La actividad se desarrolló en el propio predio y contó con la participación del consultor ambiental, ingeniero Gustavo Farizano, y del consultor hidráulico, ingeniero Juan Ibarrola Leiva, quienes expusieron los posibles impactos ambientales e hidráulicos del emprendimiento, junto con las medidas de mitigación previstas y la propuesta del Plan de Gestión Ambiental.

A través de estas acciones, el ICAA reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, promoviendo el control, la evaluación y el acompañamiento técnico de las actividades productivas y urbanísticas en la provincia, en resguardo de los recursos naturales y la calidad de vida de la población.

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