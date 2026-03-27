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Con una agenda diversa, culmina el ciclo “Cultura en clave de mujer”

Publicado en marzo 27, 2026.

Con propuestas que combinan reflexión, exposiciones y música, el Instituto de Cultura de Corrientes cierra el ciclo “Cultura en clave de mujer”, una iniciativa que durante todo marzo puso en valor, visibilizó y dio voz a las mujeres protagonistas de la cultura correntina.

A lo largo del mes, el organismo encabezado por Lourdes Sánchez desarrolló una nutrida programación que incluyó exposiciones, conciertos, desfiles, cine y espacios de intercambio, consolidando una agenda plural donde el talento femenino fue eje y motor.

Entre los momentos más destacados, el miércoles se llevó adelante, con entradas agotadas, el concierto de la Orquesta Folclórica de la Provincia en el Teatro Oficial Juan de Vera, en homenaje a la inolvidable Ramona Galarza. En ese mismo marco, se exhibieron en el foyer vestidos y objetos personales de la artista, donados por su familia, en un emotivo recorrido por su legado.

Ese mismo día, en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), se realizó a sala llena la presentación del libro Historias Descalzas, de la escritora Pilar Romano. Con palabras a cargo de Laila Daitter y la presencia de amigos, familiares y colegas, el encuentro se convirtió en un espacio de sensibilidad y diálogo, donde la literatura fue protagonista.

El jueves por la mañana, la Orquesta Sinfónica de la Provincia presentó su tercer concierto del ciclo “El arte de ser mujer” en el hall del Hospital Oncológico, destinado a pacientes, familiares y personal de salud. La propuesta generó un clima cercano y significativo, poniendo en valor el aporte femenino en la música clásica.

Por la tarde, en el MACC, el Instituto de Cultura y el Poder Judicial dieron inicio a un ciclo conjunto sobre Derechos de las Mujeres y Arte. En la apertura, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Guillermo Horacio Semhan, destacó la importancia del trabajo articulado y el rol del arte en el ámbito judicial: “El derecho es un producto de la cultura en la Argentina, por eso celebramos estos espacios que integran el arte con la justicia”.

Asimismo, desde hoy y hasta el domingo 29 de marzo, el público podrá visitar la muestra “Trazos femeninos” en el foyer del Teatro Vera, con obras de las artistas Carola Olivetti y Cristina Llano, en los horarios de 9 a 13 y de 17 a 21.

Exposiciones, intercambios y música para el cierre

La agenda de cierre continúa hoy con propuestas abiertas al público. A las 19, en el auditorio del MACC, se desarrollará el último encuentro del ciclo “Guardianas”, dedicado a la transmisión cultural y el rol de la mujer. Bajo el eje “Guardianas del saber: lengua, identidad y saberes ancestrales”, participarán Clarisa Pereira González Aguiar, Hada Irastorza, Jessica Chara y Gisela Medina, con la moderación de Gabriela Gómez.

A las 20, en el Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland (Av. Costanera General San Martín 100), tendrá lugar la segunda jornada de “Mujer en la Ciencia”, centrada en “Una visión desde la Paleontología”. Disertarán las doctoras Lilian R. Mautino y Alexandra Crisafulli, especialistas en biología y disciplinas afines.

En tanto, a las 21, se inaugurará en el Museo del Chamamé “Casa Ñandereko” (25 de Mayo 1141) una muestra dedicada al legado de Ramona Galarza, que reunirá vestidos emblemáticos y distinciones nacionales e internacionales obtenidas a lo largo de su extensa trayectoria.

El cierre será el sábado, desde las 18.30, en el MACC, con la tercera y última edición de “Sunset en clave de mujer”. La propuesta invita a disfrutar de un atardecer con música, arte y talento femenino en un ambiente único, y contará en esta oportunidad con la participación de la DJ Lauritacks. La actividad será con acceso libre y gratuito.

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