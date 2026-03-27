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Corrientes al Día

Autoridades de Seguridad Vecinal se reunieron con vecinos en el barrio Esperanza

Publicado en marzo 27, 2026.

La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de la Provincia lideró un nuevo encuentro en la capital correntina, buscando fortalecer la prevención del delito.

En el marco de un plan de acción que prioriza el contacto directo con la comunidad, se desarrolló una nueva reunión de seguridad vecinal en el Barrio Esperanza. La iniciativa permitió establecer un canal de comunicación entre los residentes y los funcionarios para tratar problemáticas locales y optimizar las tareas de prevención en la zona.

La comitiva oficial estuvo encabezada por el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Oscar Martínez, quien asistió acompañado por el director de Control y Gestión, Pedro Zaracho y el jefe de la Comisaría n°14, comisario inspector Ariel Araujo.

Durante el transcurso de la jornada, las autoridades escucharon las principales inquietudes de los residentes y detallaron las medidas adoptadas para reforzar la vigilancia. Entre las acciones destacadas, se enfatizó la importancia del patrullaje preventivo constante en el barrio y la prioridad asignada a la rápida intervención policial ante los reportes recibidos a través del sistema 911.

Asimismo, los funcionarios recomendaron a la comunidad la instalación de la aplicación “Vecinos Seguros”. Esta herramienta tecnológica fue presentada como un recurso clave para optimizar la comunicación con las fuerzas de seguridad, ya que permite agilizar el pedido de auxilio y garantizar una respuesta inmediata del servicio de emergencias.

A través de esta dinámica de trabajo en el territorio, el Ministerio de Seguridad busca lograr un entendimiento profundo de la realidad de cada sector para que el Estado actúe de forma más eficiente junto a las familias. Con este enfoque de cercanía, se pretende que las estrategias de control se adapten a las necesidades específicas de la capital correntina, fortaleciendo el tejido social y la tranquilidad pública mediante la integración de la participación ciudadana y la tecnología.

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