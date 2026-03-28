Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Corrientes y Naciones Unidas refuerzan vínculos para el desarrollo provincial

Publicado en marzo 28, 2026.

El Vicegobernador de la Provincia de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, mantuvo un encuentro institucional con Claudia Mojica, Coordinadora Residente de Naciones Unidas en la Argentina, junto a su equipo, con el objetivo de fortalecer la cooperación y promover nuevas iniciativas conjuntas con la provincia.

El diálogo se centró en diversas líneas de cooperación con nuestra provincia.

Se avanzó especialmente en el acompañamiento de ONU Argentina al Modelo de Naciones Unidas que se lanzará próximamente, una iniciativa clave orientada a la formación, el compromiso cívico y la participación activa de nuestros jóvenes.

Desde la Vicegobernación de Corrientes destacaron este intercambio como altamente fructífero, que permite continuar fortaleciendo vínculos institucionales y promoviendo el desarrollo de proyectos de cooperación internacional que contribuyan al crecimiento y la proyección de Corrientes.

Relacionado:  

| | | |
Corrientes al Día

Valdés y la UNNE trabajan para fortalecer la formación profesional en Corrientes

Publicado en marzo 27, 2026.

por Corrientes al Día El gobernador Juan Pablo Valdés se reunió con el rector de la UNNE, Omar Larrosa, en un encuentro que tuvo como eje central el fortalecimiento de (...)

SEGUIR LEYENDO

Valdés suspendió su viaje a Buenos Aires previsto para este viernes

Publicado en marzo 27, 2026.

por Corrientes al Día El gobernador Juan Pablo Valdés canceló a último momento su viaje previsto a Buenos Aires, donde tenía en agenda una reunión con autoridades nacionales para avanzar (...)

SEGUIR LEYENDO

Valdés confirmó reintegros a docentes y no descartó cambios en el Gabinete

Publicado en marzo 25, 2026.

por Corrientes al Día El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que ya se efectuaron los reintegros a docentes tras los descuentos salariales aplicados de manera errónea, y dejó (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Educación

Corrientes puso en marcha el ciclo 2026 de los CDI con más de 3.500 niños

Salud

UNNE: Evalúan un plasma para reparar daños musculares producidos por el veneno de yarará

Economía

Colonia Liebig se consolida como cuenca acuícola

Economía

Golpe al bolsillo: la nafta subió dos veces en 48 horas y ya supera los $2.000

Sociedad

Instituyen el Día Provincial del Bailarín Correntino en homenaje a Dionisio Soler

Actualidad

Valdés suspendió su viaje a Buenos Aires previsto para este viernes

Cultura

El legado de la “Novia del Paraná” llega al Museo del Chamamé

Política

Valdés puso en funciones al nuevo ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.