Corrientes y Naciones Unidas refuerzan vínculos para el desarrollo provincial

El Vicegobernador de la Provincia de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, mantuvo un encuentro institucional con Claudia Mojica, Coordinadora Residente de Naciones Unidas en la Argentina, junto a su equipo, con el objetivo de fortalecer la cooperación y promover nuevas iniciativas conjuntas con la provincia.

El diálogo se centró en diversas líneas de cooperación con nuestra provincia.

Se avanzó especialmente en el acompañamiento de ONU Argentina al Modelo de Naciones Unidas que se lanzará próximamente, una iniciativa clave orientada a la formación, el compromiso cívico y la participación activa de nuestros jóvenes.

Desde la Vicegobernación de Corrientes destacaron este intercambio como altamente fructífero, que permite continuar fortaleciendo vínculos institucionales y promoviendo el desarrollo de proyectos de cooperación internacional que contribuyan al crecimiento y la proyección de Corrientes.