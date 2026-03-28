Atacó con cuchillo a policías durante un allanamiento y terminó detenido

por Corrientes al Día

Un violento hecho se registró en la localidad correntina de Monte Caseros, donde un hombre fue detenido y otro aprehendido luego de un allanamiento en el que uno de ellos atacó a efectivos policiales con un cuchillo.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de las comisarías 1ra, 2da y 3ra, junto a la División de Investigación Criminal, en cumplimiento de un oficio judicial en un domicilio ubicado sobre calle Córdoba.

En el lugar, los uniformados procedieron a la detención de un joven de 25 años, quien estaría vinculado a una causa en investigación.

Sin embargo, durante el operativo, otro hombre, de 26 años, intentó agredir al personal policial utilizando un arma blanca. Ante esta situación, los efectivos lograron reducirlo y proceder a su aprehensión, además de secuestrar el cuchillo de manera preventiva.

Ambos sujetos, junto con el elemento incautado, fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde continúan las actuaciones para esclarecer el hecho.