Bella Vista presentó su agenda de Semana Santa

Bella Vista presentó sus actividades de Semana Santa durante una audiencia realizada en la Casa de la Cultura “Pedro Mendoza”. La agenda incluye recorridos por sitios históricos, eventos artísticos, observatorio astronómico, museos y salas de arte, bici tour rural, Bella Vista corre, ferias artesanales y un circuito religioso por 7 iglesias, entre otros atractivos.

Con las palabras de la intendente Bazzi a modo de apertura y bienvenida, la ciudad de Bella Vista hizo públicas sus actividades previstas en el marco de la Semana Santa 2026. “Con esta agenda vamos a dinamizar la economía local generando que todos los sectores ligados al turismo se hagan fuertes aprovechando todas las herramientas y estrategias”, dijo instando a una gran difusión de la oferta.

En la parte central de la presentación, el secretario de turismo Gastón Pintos detalló la agenda señalando que “tendremos salidas a Punta Cuevas y Toropí coordinadas por nuestro equipo con salidas desde el palacio municipal. A esto le agregamos los circuitos, el histórico, urbano y cultural que se complementan con los museos que reflejan la trayectoria de la ciudad en sus diferentes épocas y procesos.

En la costa del Paraná se ponen a pleno los servicios de playa, saltos de tirolesa y plaza húmeda, no obstante las exposiciones de artesanos en nuestra plaza central y los shows de danzas folclóricas. Durante los próximos días el turista podrá sumarse a una propuesta novedosa que es el Bici Tour Rural y el Bella Vista Corre; actividades deportivas abiertas y recreativas para todas las edades”.

Así también las autoridades destacaron la agenda litúrgica que tendrá un show teatral titulado La Pasión de Cristo y un recorrido sumamente interesante denominado: 7 Iglesias. Esta actividad propone visitar parroquias y capillas contando sus orígenes y trayectorias institucionales que serán de gran oportunidad para locales y foráneos; conociendo en profundidad la historia de las principales comunidades religiosas bellavistenses.