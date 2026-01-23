La Municipalidad mejora accesos, rampas y sanitarios en las playas de Corrientes

Por Corrientes al Día

La Municipalidad de Corrientes avanza con un plan de obras en los balnearios públicos de la capital para optimizar la circulación, reforzar la infraestructura y mejorar los servicios disponibles para vecinos y turistas.

Los trabajos se concentran actualmente en Arazaty I y Arazaty II, dos de las playas más concurridas de la ciudad, donde se ejecutan mejoras en accesos, rampas, sanitarios y tareas generales de recuperación y pintura. Además, desde el municipio adelantaron que habrá intervenciones complementarias durante las próximas semanas, con el objetivo de completar el acondicionamiento integral de los espacios.

Ambos balnearios reciben diariamente a cientos de personas que se acercan al río Paraná para disfrutar del agua, la arena y la propuesta recreativa que ofrece la ciudad, con servicios municipales como guardavidas, sanitarios, sombrillas y sillas anfibias para personas con discapacidad.

En este marco, la administración comunal trabaja en distintos frentes de obra para garantizar mejores condiciones de uso y mayor comodidad para quienes eligen los espacios públicos para pasar el día.

Arazaty I: recuperación de terraza, senderos y rampas

El secretario de Obras Públicas municipal, Sebastián Gómez De La Fuente, detalló que en la playa Arazaty I se concretó una intervención clave sobre el sector cercano a los baños, donde se realizó la recuperación integral de la losa de una terraza.

La estructura fue impermeabilizada y acondicionada como una azotea accesible, incluyendo obras de contrapiso, carpeta y nuevas terminaciones con pintura especial para piso.

También se avanzó con mejoras visibles en sectores de circulación, entre ellas:

Recuperación y pintura de la rampa de acceso a baños y vestuarios

Pintura de los decks del sendero de acceso

Trabajos complementarios de pintura general

Recuperación de canteros y detalles de terminación en rampas

Estas tareas apuntan a mejorar la transitabilidad, especialmente en los sectores de mayor circulación durante los fines de semana y jornadas de altas temperaturas.

Arazaty II: reparación de cañerías y recuperación de senderos

En la playa Arazaty II, el municipio intervino en el sector de sanitarios a partir de un problema técnico detectado en la distribución de agua.

Según se informó, se reparó una pérdida en la cañería, lo que permitió liberar por completo el playón que se encontraba cubierto con arena. Paralelamente, se realizaron tareas de recuperación en parte de los senderos existentes.

Además, el plan de trabajo incluye nuevas mejoras que se ejecutarán en el corto plazo, entre ellas:

Pintura y recuperación integral del sector del gimnasio

Intervención en muros, canteros y baranda de acceso a la rampa

Mejora del sistema de distribución de agua mediante una bomba adecuada

Reparación de cielorrasos y pintura integral en sanitarios

Aunque las mejoras ya son evidentes en distintos sectores, desde la Secretaría de Obras Públicas confirmaron que los trabajos continuarán en las próximas semanas con nuevas etapas.

Entre las tareas previstas se encuentran:

Reparación de rampas en accesos a las playas

Reparación y pintura de muros

Mejoras en el sector de duchas

“Estas obras redundan en numerosos beneficios para los bañistas, mejor transitabilidad por las playas al cubrir tanto accesos como decks de madera y mejoras en los baños, y así poder brindar una mayor calidad de servicio para los usuarios”, concluyó Gómez De La Fuente.