Lautaro y Abigail, dos hermanos que sueñan con crecer juntos buscan una familia

Publicado en septiembre 19, 2025.

En Goya se abrió una convocatoria pública de adopción destinada a dos hermanos que esperan con ilusión encontrar un hogar que les permita seguir unidos. Se trata de Lautaro, de 14 años, y Abigail, de 12, quienes expresaron su mayor deseo: “tener una familia que nos permita seguir creciendo juntos”. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°2 de Goya, a cargo de la doctora María Gabriela Dadone, en el marco del expediente N° GFA 48787/5.

Lautaro es un adolescente de 14 años con gran potencial. Se destaca por su capacidad de liderazgo entre sus pares y siente una verdadera pasión por la calistenia y el entrenamiento físico. Aunque atravesó dificultades en su trayectoria escolar, hoy cursa sexto grado de primaria con buen desempeño, acompañado por apoyos psicopedagógicos y psicológicos que fortalecen tanto su rendimiento académico como su desarrollo personal.

Abigail, de 12 años, es una niña cariñosa, sensible y extrovertida, con facilidad para integrarse en cualquier grupo. Le encantan las actividades al aire libre como patinar y andar en bicicleta, además de practicar vóley y tenis. En casa disfruta cocinar, ver películas y escuchar música. Actualmente cursa cuarto grado de primaria con resultados positivos y también recibe acompañamiento psicológico para fortalecer su bienestar emocional.

Ambos hermanos comparten un mismo anhelo: encontrar una familia que los reciba con amor, normas claras y un ambiente seguro donde crecer sin separarse. Sueñan con un hogar donde puedan comunicarse de manera honesta, compartir tiempo de calidad y desarrollar sus autonomías personales, construyendo juntos un sentido de pertenencia y esperanza.

Cómo postularse para la adopción

Las familias interesadas en brindarles un hogar a Lautaro y Abigail pueden comunicarse directamente con el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°2 de Goya, Corrientes, a través de los siguientes canales:

📍 Dirección: Colón N° 1073 – Goya, Corrientes
📞 Teléfono/Whatsapp: 3777-642222
📧 Email: jfamilianya2-goya@juscorrientes.gov.ar

Corrientes al Día

