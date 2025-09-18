Tres policías heridos en un violento enfrentamiento vecinal en Corrientes

Tres efectivos de la Policía de Corrientes resultaron heridos tras intervenir en una feroz pelea vecinal registrada en el barrio Villa Raquel de la Capital. El episodio, cargado de violencia hacia las fuerzas de seguridad, obligó a un amplio despliegue de refuerzos y terminó con varios uniformados trasladados a distintos centros de salud.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles, cuando el Grupo Táctico Operativo (GTO) acudió a calles Cartagena y Güemes, alertado por vecinos de que un grupo de personas estaba quemando cubiertas. Al llegar al lugar, los uniformados fueron recibidos con una lluvia de piedras y otros objetos contundentes por parte de jóvenes y adultos que se encontraban en la zona.

La situación se agravó rápidamente: mientras intentaban dispersar a los agresores, un policía fue atacado por un perro pitbull que le mordió ambas piernas, provocándole graves lesiones que obligaron a su inmediata derivación al Hospital Escuela.

Minutos más tarde, otros dos uniformados resultaron heridos al ser alcanzados por proyectiles arrojados por un grupo de sujetos que, según testigos, actuaban coordinados. Uno de ellos permanece internado con lesiones de consideración, mientras que el otro recibió atención médica y fue dado de alta.

A pesar del despliegue de refuerzos de la Comisaría Octava, no se lograron detenciones. Los atacantes se refugiaron en viviendas de la zona y fueron protegidos por vecinos, lo que dificultó la intervención policial.

El área de Cartagena y Güemes es señalada desde hace tiempo como conflictiva. Allí suelen producirse enfrentamientos entre bandas de jóvenes provenientes de barrios cercanos como Loma Linda y El Caracolero, lo que mantiene en constante alerta a los vecinos.

Ante estos hechos, en la Comisaría Octava se iniciaron actuaciones judiciales por “lesiones y atentado y resistencia a la autoridad”, en una causa que podría derivar en nuevos procedimientos en los próximos días.