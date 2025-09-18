Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Corrientes bajo alerta amarilla: tormentas fuertes en Capital y el interior

Publicado en septiembre 18, 2025.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afecta a la ciudad de Corrientes y a varias localidades del interior provincial durante la jornada de este jueves.

De acuerdo al organismo, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y la posibilidad de granizo.
Las precipitaciones podrían acumular entre 30 y 60 milímetros, con sectores donde ese registro sería superado.

El aviso comprende a: Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle.

En estas zonas, el SMN advirtió sobre la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades cotidianas, por lo que se recomienda precaución.

Para hoy se anticipan tormentas fuertes en la mañana, tormentas durante la tarde y tormentas aisladas en la noche. El viernes continuarán las lluvias, aunque con menor intensidad, en forma de chaparrones y tormentas dispersas.
Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 20 grados en la mañana, y entre 28 y 32 grados por la tarde.

Corrientes al Día

