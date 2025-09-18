Facebook Instagram Youtube

Corrientes al Día

Ordenan detener a un hombre condenado por privar de la libertad a su hija en Goya

Publicado en septiembre 18, 2025.

Este jueves 18 de septiembre el juez de Juicio Unipersonal de Goya, doctor Ricardo Diego Carbajal, ordenó la inmediata detención de Renzo Ruiz Díaz, quien cumplía arresto domiciliario. La medida fue solicitada por el fiscal Francisco Arrúe en una audiencia celebrada en la jornada y se tradujo en la revocación del beneficio de detención en su domicilio.

El magistrado resolvió que Ruiz Díaz sea trasladado a una dependencia del Servicio Penitenciario Provincial, donde quedará alojado bajo prisión preventiva mientras se espera que la sentencia condenatoria dictada el pasado 26 de junio quede firme. Se trata de la sentencia N° 50/2025, que lo responsabiliza como reincidente y autor material del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, en un contexto de violencia de género.

El fallo señala que el delito fue cometido contra su propia hija, lo que agrava aún más la causa. Actualmente, la defensa mantiene en trámite un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, pero mientras tanto la Justicia local consideró necesario revocar los beneficios previos y garantizar el cumplimiento efectivo de la condena.

La resolución implica que Ruiz Díaz deberá esperar los resultados de la casación tras las rejas, cumpliendo prisión preventiva en una unidad penitenciaria provincial.

