Procesaron por narcotráfico al empresario correntino Federico Cheme

El reconocido empresario de la noche correntina, Federico Cheme, fue procesado por la Justicia Federal en una causa por narcotráfico. La decisión fue adoptada por el juez Gustavo Fresneda, luego de que en junio pasado el imputado fuera detenido con dos kilos de cocaína durante un operativo en la ciudad de Corrientes.

El hecho que lo involucra ocurrió el 23 de junio, cuando Cheme circulaba con otras personas en dos vehículos y fue interceptado por fuerzas federales en el barrio Laguna Seca. Allí, los uniformados secuestraron los estupefacientes que dieron inicio a la causa.

Desde su detención, Cheme intentó obtener beneficios procesales: pidió excarcelación, prisión domiciliaria e incluso internación en un centro de salud bajo supervisión profesional. Sin embargo, la Justicia rechazó todos los planteos, incluida una internación psiquiátrica solicitada por la defensa en septiembre.

Una causa con varios involucrados

En el mismo expediente también están imputados Nolberto Adrián Molina, Cecilia Mercedes Romero y Oscar Osvaldo Wirs. La Justicia resolvió recientemente conceder prisión domiciliaria a Romero, teniendo en cuenta su situación familiar como madre de una menor.

En paralelo, Molina prestó una nueva declaración indagatoria y se incorporaron cinco testimoniales clave pedidas por las partes. Estas se suman a los relatos de policías y testigos que participaron en el operativo inicial.

La causa continúa avanzando con el análisis de los teléfonos celulares incautados durante la redada, cuyo contenido está siendo procesado por la Unidad de Proyectos Judiciales (UNIPROJUD). De esos dispositivos se espera obtener datos que podrían ampliar el alcance de la investigación sobre posibles vínculos y ramificaciones del caso.

Hasta el momento, todos los pedidos de internación hospitalaria solicitados por la defensa de Cheme, fueron rechazados. El empresario, conocido en el circuito nocturno de la capital correntina, permanece bajo proceso firme mientras la Justicia avanza con la causa por narcotráfico.