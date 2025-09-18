Pintor murió tras caer de un techo en Ituzaingó

Un trágico accidente laboral ocurrió en la localidad correntina de Ituzaingó la tarde del miércoles 17 de septiembre, cuando un hombre perdió la vida luego de sufrir una grave caída mientras realizaba tareas de pintura en una vivienda.

Según informaron fuentes policiales, el accidente se registró alrededor de las 17 horas en una casa ubicada sobre calle J.A. Roca al 1651. La víctima, identificada como González, de 33 años, se encontraba trabajando en el techo cuando, por motivos que aún se investigan, cayó desde una altura considerable hasta el piso.

De inmediato, fue asistido y trasladado de urgencia al hospital local y, debido a la gravedad de sus lesiones, derivado posteriormente al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes. Pese a los esfuerzos médicos, el trabajador falleció horas más tarde.

En el lugar del hecho intervinieron efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Ituzaingó, quienes realizaron las diligencias de rigor y continúan con las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

Se trata de determinar si el hombre contaba con elementos de seguridad al momento de la caída o si se trataba de un trabajo informal.