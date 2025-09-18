Facebook Instagram Youtube

Bella Vista se prepara para la 7ª Exposición Rural de ganadería, granja y comercio

Publicado en septiembre 18, 2025.

La intendente Noelia Bazzi acompañó el lanzamiento oficial de la 7ª Exposición Rural de ganadería, granja y comercio de Bella Vista, que se desarrollará los días 26, 27 y 28 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural local. La presentación tuvo lugar en el SUM de la institución.

Durante la conferencia la intendente destacó el evento destacando como “esta muestra tradicional que reafirma el vínculo entre el campo y la ciudad, y que pone en valor lo mejor que tenemos: nuestras raíces, nuestras tradiciones y la fuerza de nuestra producción”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Bella Vista, Fabián Gotardo, agradeció el acompañamiento de sponsors, productores y de los gobiernos provincial y municipal, destacando que gracias a este apoyo el evento “va creciendo año a año con calidad y proyección”.

Durante las tres jornadas, el público podrá disfrutar de una variada propuesta que incluirá la exhibición de animales, maquinarias, tecnologías agroindustriales, charlas especializadas y actividades recreativas para toda la familia.

Entre las atracciones principales se encuentra el concurso regional de baile de chamamé, que ya abrió su inscripción. Las parejas interesadas pueden anotarse a través de Instagram (@7maexporural) o por WhatsApp al 3777-206162.

El certamen se dividirá en dos categorías: de 7 a 13 años y de 14 años en adelante.

