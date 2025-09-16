Policías rescataron a un vacuno que cayó a un pozo en Caá Catí

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Caá Catí salvaron la vida de un animal vacuno que había caído a un pozo cloacal en el paraje Capillita, Departamento General Paz.

El hecho ocurrió en horas de la mañana del lunes 15 de septiembre, cuando la Policía tomó conocimiento de que un vacuno se encontraba atrapado en un pozo, situación que ponía en riesgo la vida del animal. De inmediato, se desplegó un procedimiento de rescate en el que los efectivos utilizaron diferentes maniobras hasta lograr extraer al animal con éxito.

Según informaron fuentes oficiales, el bovino fue retirado sano y salvo y posteriormente entregado a su propietario.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de intervenciones reflejan no solo el compromiso con la seguridad rural, sino también con la protección de los animales. “Son hechos que muestran la cercanía de la Policía con la sociedad y la disposición a actuar en todo escenario donde sea necesario”, señalaron.