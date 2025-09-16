Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Jueza correntina entregó la custodia de niños en riesgo a una tía abuela

Publicado en septiembre 16, 2025.

La jueza sustituta del juzgado Civil y Comercial y de Familia, Niñez y Adolescencia de Monte Caseros, doctora Amelia Itatí Olivieri, emitió una resolución que convalidó parcialmente una medida de protección excepcional en favor de dos niños de 11 y 6 años respectivamente. La decisión judicial busca salvaguardar el interés superior del niño y garantizar su derecho fundamental a vivir en un entorno familiar estable y seguro.

La medida de protección fue necesaria debido a que los progenitores de los menores se encontraban en una situación de “consumo de sustancias tóxicas”.

Esta situación generaba un “descuido, abandono, riesgo y vulnerabilidad” para los niños. Ante esta grave situación, la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (DiPNA) intervino para proteger a los menores, y la jueza convalidó la medida al considerar que es “idónea, razonable y proporcional”.

La resolución destaca el vínculo afectivo entre los niños y su tía abuela paterna. En una audiencia de escucha, los propios niños expresaron su deseo de quedarse con ella. La magistrada valoró que la tía abuela busca “brindarles amor, cuidado y un entorno seguro”. Con esta resolución, la jueza Amelia Itatí Olivieri asegura la protección de los derechos de los niños y su estabilidad emocional.

En su resolución, la jueza estableció que el plazo para la medida excepcional de protección será de 90 días, a pesar de que la DiPNA había dispuesto inicialmente un plazo de 180 días. Esta decisión fue tomada en concordancia con el Decreto Reglamentario N° 415/06, que establece que el plazo máximo para este tipo de medidas no puede exceder los 90 días. La jueza consideró que este límite de tiempo es crucial para asegurar la transitoriedad de la medida y garantizar una pronta resolución de la situación familiar de los niños.

Lo que resolvió la jueza en la parte resolutiva

Convalidar parcialmente la medida excepcional impuesta por la DiPNA.

Ordenar el alojamiento de los niños con su tía abuela.

Ratificar que la tía abuela fue designada como “Familia de Acogimiento”.

Establecer un plazo de 90 días para la medida.

Disponer una audiencia de escucha con los niños.

Disponer una audiencia para la progenitora y el progenitor con el fin de considerar los informes presentados.

Intervención del DIPNA

La intervención de la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (DiPNA) de Monte Caseros fue fundamental y eficaz en este caso. Actuaron de manera rápida al detectar una situación de “descuido, abandono, riesgo y vulnerabilidad” de los niños y aplicaron una medida de protección excepcional. Esta acción preventiva, posteriormente convalidada por la jueza, demostró la capacidad del organismo para salvaguardar el bienestar de los menores, priorizando su derecho a un entorno familiar seguro y afectivo.

La relevancia de una efectiva actuación del DIPNA en este tipo de procesos para los juzgados del interior es fundamental para la protección de los derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

Relacionado:  

| | |
Corrientes al Día

Elecciones 2025: ya se puede consultar el padrón definitivo para octubre

Publicado en septiembre 16, 2025.

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo para los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre. Cada ciudadano puede verificar su lugar de votación y mesa (...)

SEGUIR LEYENDO

Corrientes consolida el Colegio de Profesionales en Turismo con su Asamblea Constitutiva

Publicado en septiembre 12, 2025.

Con la realización de la Asamblea Constitutiva del Colegio de Profesionales en Turismo (CPT), se concretó la puesta en marcha de la Ley 6652, sancionada en septiembre de 2023, que (...)

SEGUIR LEYENDO

Valdés en San Cosme: viviendas, ripio y un nuevo polideportivo

Publicado en septiembre 12, 2025.

El gobernador Gustavo Valdés estuvo en San Cosme, donde entregó 20 viviendas del programa “Oñondivé”, habilitó 13 kilómetros de ripio en la Ruta Provincial N° 1 y cerró la jornada (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Salud

Capacitan sobre la transmisión de enfermedades de la mamá al bebé

Empresas

Marriott Hotels llega a Corrientes marcando una expansión más allá de Buenos Aires

Datos Útiles

Conservatorio Fracassi invita a una Masterclass artística en Goya

Municipales

Noelia Bazzi participó de la distinción a docentes destacados de Corrientes

Educación

La UNNE lanza una Diplomatura en Deportes Electrónicos junto a DEVA

Sociedad

Emotiva misa por la novena de la Virgen de la Merced

Municipales

La Muni en Tu Barrio llevó prestaciones y servicios al barrio Pirayuí

Ambiente

Presentaron el proyecto “Ojos de Cielo” para la conservación del Iberá

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.