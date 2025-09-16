Facebook Instagram Youtube

Monte Caseros recupera su magia: volvió a girar la Calesita de la Plaza del Niño

Publicado en septiembre 16, 2025.

Monte Caseros celebró la reinauguración de su histórica Calesita, un emblema de la infancia que volvió a girar en la Plaza del Niño (Juan XXIII). El tradicional carrusel, cargado de recuerdos para generaciones de casereños, fue puesto en valor por la gestión municipal y ya es nuevamente punto de encuentro para familias y niños.

La inauguración, encabezada por el intendente Juan Carlos Álvarez, se enmarca dentro del plan de recuperación de espacios públicos que impulsa la Municipalidad, con el objetivo de revalorizar sitios históricos y ofrecer espacios de recreación de calidad.

“Monte Caseros es historia, es tradición y es futuro, y esta calesita nos recuerda que la infancia siempre merece un lugar especial”, expresó el jefe comunal, emocionado por el regreso de un símbolo que forma parte de la identidad local.

La calesita no es solo un juego: es también un ícono cultural y afectivo. Generaciones de vecinos guardan en su memoria la experiencia de dar vueltas en el carrusel, acompañados por la música y las risas compartidas. Ahora, el espacio vuelve a convocar a niños y adultos, ofreciendo un ámbito seguro y recreativo en el corazón de la ciudad.

La restauración de la Calesita se suma a otras obras de puesta en valor que buscan fortalecer la vida comunitaria, rescatar tradiciones y brindar alternativas de esparcimiento.

