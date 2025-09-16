Goya se prepara para el Festival de la Inclusión en octubre

La ciudad de Goya ya palpita uno de sus eventos más significativos del año: el Festival por la Plena Inclusión, que se desarrollará en el marco de las actividades programadas para el mes de octubre. El evento, impulsado por la Coordinación de Discapacidad de la Municipalidad, busca visibilizar, concientizar y generar espacios de encuentro en torno a una sociedad más justa e inclusiva.

La coordinadora del área, Liza Kammerichs, explicó que vienen desarrollando reuniones con instituciones educativas, asociaciones, centros terapéuticos, catequesis especial y diversas organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad. “Agradecemos el aporte y la participación de cada institución, y seguimos invitando a todas aquellas que quieran sumarse, acercándose a nuestra oficina en el Paseo La Anónima”, expresó.

Festival artístico en Plaza Mitre

Uno de los momentos centrales será el festival artístico en la Plaza Mitre, donde además de las instituciones confirmadas, se sumarán institutos de danzas que aportarán su talento en un espectáculo que promete emocionar a toda la comunidad. También habrá espacio para el arte, la música y expresiones culturales que refuercen el mensaje de inclusión.

Emprendedores y artesanos, protagonistas

Kammerichs destacó que el 3 de octubre tendrá lugar un encuentro especial con emprendedores y artesanos, quienes se sumarán al festival en Plaza Mitre con stands y propuestas que combinan creatividad, trabajo y compromiso social.

El esquema de actividades prevé que cada jornada sea coordinada por distintas instituciones, con temáticas vinculadas a la construcción de una sociedad más equitativa. La propuesta no se limita a un solo día, sino que se extiende durante todo el mes.