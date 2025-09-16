Bella Vista presente en el Festival Chamamecero del Jaaukanigás

Villa Ocampo fue escenario del primer Festival Chamamecero del Jaaukanigás, que tuvo lugar en la plaza Belgrano de la ciudad santafesina, con la participación destacada de la Orquesta Folclórica Municipal de Bella Vista.

La delegación bellavistense estuvo encabezada por el secretario de Gobierno, Javier Torres, el director de Cultura, Gabriel Mazzoleni, y los músicos integrantes de la orquesta, quienes fueron recibidos por el intendente local Cristian Marega y la directora de Cultura de Villa Ocampo, Marisel Corgniali.

Durante la presentación, los representantes de Bella Vista destacaron la importancia de estos encuentros culturales: “La cultura que compartimos afianza y hace más estrechos los lazos de unión entre provincias hermanas. Felicitaciones por la organización y un gran agradecimiento a la municipalidad de Villa Ocampo”



