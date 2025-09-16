Facebook Instagram Youtube

Argentina adelanta la segunda dosis contra el Sarampión

Publicado en septiembre 16, 2025.

Desde el 2026, se hará el refuerzo a los 18 meses. Así se informó en el marco del COFESA del cual participó la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, en representación del ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo. El objetivo, es lograr más protección, cobertura y dar respuesta a eventuales brotes.

En el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA) que se realizó el lunes 15 de septiembre, se informó que Argentina adelante la segunda dosis contra el Sarampión. A partir de 2026, la aplicación será a los 18 meses. En este sentido, indicaron que se busca lograr más protección, la efectividad del esquema completo es del 97%. Además, permitirá mayor cobertura ya que se llegará a más población. Y, se dará mejor prevención y respuesta frente a eventuales brotes. 

“El cambio en el Calendario de Vacunación es para lograr una mayor prevención de Sarampión, Paperas y Rubeola. Se deja de aplicar a los 5 años y, desde el 2026, se hará el refuerzo a los 18 meses”, explicó la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.

En el encuentro, la cartera sanitaria nacional presentó a los representantes provinciales una propuesta de trabajo coordinado para sostener la eliminación del Sarampión, Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (SRC) en el país. Mediante mesas focalizadas con cada jurisdicción, se analizarán las estrategias y circuitos de trabajo vinculados a la vigilancia epidemiológica, la vigilancia laboratorial, la reorganización de los equipos de salud y la vacunación.

Estas patologías constituyen enfermedades en eliminación y que, a pesar de los avances, continúan siendo un desafío regional y mundial. La importación de casos, las brechas en las coberturas y las deficiencias en la vigilancia, aumentan el riesgo de reintroducción.

Por otra parte, durante la jornada se presentó una nueva herramienta de anticipación de escenarios para la temporada de dengue 2025-2026. Además, se puso en valor la renegociación para la adquisición de tratamientos contra la Atrofia Muscular Espinal (AME).

