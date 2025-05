La Municipalidad capacita sobre Alfabetización Digital en los 16 CDI de la ciudad

La actividad está destinada a tutores y personal que se desempeña en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) municipales. Son capacitaciones en las que se brindan herramientas para que los niños y padres puedan usar eficazmente las tecnologías digitales, y se incluyen además claves sobre el uso de la Inteligencia Artificial.

La Municipalidad de Corrientes inició capacitaciones sobre Alfabetización Digital en los 16 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) destinadas a tutores y personal que se desempeña en cada establecimiento. A cargo de profesionales, en esta oportunidad la jornada se desarrolló en el jardín maternal del barrio Doctor Montaña.





Se trata de una actividad coordinada por la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Subsecretaría de Políticas Educativas, con el objetivo de brindar herramientas para que los niños y sus padres puedan usar eficazmente las tecnologías digitales.



“La idea es brindar a los padres herramientas digitales y cuáles son las normas a partir de los dos años, para que a los chicos se les brinden algo educativo a través de las diferentes plataformas”, afirmó el subsecretario de Políticas Educativas, Néstor Frette, quien sostuvo que también se desarrollan tips sobre Inteligencia Artificial.



El funcionario aseguró que son talleres personalizados que se brindan en ambos turnos y en todos los jardines maternales. “Para que sea más abarcativo, los miércoles se llevan adelante con los tutores y los viernes con el personal de los CDI”, detalló.





“De esta manera, se trabaja en base a dos ejes de gobierno. Por un lado, una Ciudad Amigable por la cercanía que generan los tutores, que son vecinos, y también en pos a una Ciudad Moderna, que es puerta afuera con los padres y puerta adentro con el personal de los CDI”, agregó el funcionario.



Al respecto, precisó: “Por un lado, apuntamos a la alfabetización digital de los tutores con herramientas inclusive para usos personales. De este modo, tratamos de ir más allá de lo educativo a los chicos, y también abarcar el uso de algunos tutores que tengan un emprendimiento. Y las competencias digitales están más destinadas al personal de los centros, las cuales abarcan herramientas digitales que tienen que ver con su labor diario, como trabajar a distancia por ejemplo”.





HERRAMIENTAS



Por su parte, la docente de la sala de 4 años, Lorena Maidana, destacó que la Municipalidad brinde estas actividades en los CDI y señaló: “Es importante porque es una herramienta que se nos brinda al personal y a las familias que por ahí no saben darle un buen uso a los dispositivos y no tienen en cuenta el tiempo que llevan los niños en las pantallas”.



A su vez, la maestra indicó que las capacitaciones se brindan “a docentes, auxiliares de salas, todo el personal, como ordenanza, cocina, entre otros”.



PRÓXIMOS ENCUENTROS



El taller se desarrollará, en turno mañana y tarde, el viernes 16 de mayo en el Centro de Desarrollo Infantil N° IV del barrio San Marcos, destinado a personal docente y no docente, mientras que el miércoles 21 será el turno del jardín maternal N° XII del barrio Anahí.