ArteCo 2025 entregará cuatro premios para reconocer la producción de los artistas seleccionados

Organizada por el Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, la feria de arte contemporáneo ArteCo en su séptima edición anuncia los premios que se otorgarán este año a los artistas independientes, galerías, proyectos y colectivos seleccionados tras convocatoria pública y que darán a conocer sus producciones del 22 al 25 de mayo en la Galería Colón.



Con curaduría de Joaquín Rodríguez, la feria ArteCo que motoriza el Instituto de Cultura de Corrientes, que preside Beatriz Kunin, tendrá en su edición 2025 cuatro premios destinados a reconocer la labor de la producción artística de los seleccionados tras convocatorias pública en las categorías Artistas Individuales, Galerías y Colectivos y Proyectos Artísticos que serán los protagonistas en el espacio de la Galería Colón del 22 al 25 de mayo con acceso libre y gratuito.



Los premios a otorgarse serán el Premio Adquisión UNNE, el Premio Adquisición de Fausto Galería, de Tucumán, el Premio In Situ y el Premio Residencia la Ira de Dios. Los mismos serán anunciados el sábado 24 de mayo, desde las 19 hs., en la Galería Colón.



Consolidada como una de las ferias de arte contemporáneo más importantes de la región, tras seis ediciones sostenidas en el tiempo, ArteCo pone en el mapa nacional a la producción artística de la región Litoral en diálogo con Brasil, Paraguay y Uruguay, con la participación este año de 27 galerías, 36 artistas individuales, y 23 proyectos y colectivos, además de un Circuito ArteCo con exhibiciones de artistas invitados en 10 locaciones diferentes de la ciudad y un Encuentro ArteCo la jornada del miércoles 21 entre referentes del arte contemporáneo y artistas, gestores, y comunicadores vinculados a las artes visuales con acceso gratuito e inscripción previa.



Este acompañamiento desde el estado provincial a través del Instituto de Cultura de Corrientes durante seis años consecutivos hacen de ArteCo un punto de encuentro para artistas, galeristas, curadores, coleccionistas y gestores para destacar la producción local y regional, fomentar el diálogo entre los actores del sector, y promover la circulación y exhibición de obras, impulsando la economía y el intercambio de conocimientos.



Premio Adquisición UNNE

La Universidad Nacional del Nordeste volverá a ser parte de otorgando por tercer año consecutivo el Premio UNNE Adquisición, un novedoso formato que busca impulsar la presencia del arte contemporáneo en instituciones.



El Premio UNNE adquisición es una distinción que busca promover y poner en valor el arte contemporáneo, y de este modo visibilizar y revertir la tendencia a priorizar el arte clásico (o también el arte decorativo) en la conformación de las colecciones en las instituciones. El ganador de este premio se conocerá durante el transcurso de la feria, elegido por un jurado especializado integrado por el personal técnico de la Sala del Sol del CCU, Prof. Débora Durán y Esp. Claudio Vallejos; y Eleonora Jaureguiberry (socióloga, gestora cultural y coordinadora general de Malba Puertos). La pieza premiada integrará el patrimonio del Centro Cultural Universitario (CCU), para ser exhibida cuando y donde las autoridades de la UNNE lo crean conveniente. Se replicará así esta modalidad de participación realizada con éxito desde el 2023.



Premio Adquisición Galeria Fausto

La Galería Fausto de Tucumán otorgará un Premio Adquisición de USD 300 a un artista de hasta 40 años. La obra premiada permanecerá en la provincia, siendo donada al Instituto de Cultura de Corrientes para su incorporación a la colección del MAC (Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes), que será inaugurado próximamente. Este premio es una pequeña contribución a la feria y a los artistas participantes.



Premio In Situ

Con el objetivo de conocer, difundir y apoyar las escenas artísticas en diferentes territorios de nuestro país, Premio in situ busca destacar producciones y gestiones en artes visuales desde sus contextos de origen. Busca colaborar en la visibilización de proyectos que responden a necesidades situadas y que apelan a los recursos a su alcance para generar nuevos mercados y espacios de circulación para el arte local.



Creado en 2022 por Abel Guaglianone y Joaquín Rodríguez, otorga premios incentivos en efectivo no adquisición. La selección de los ganadores está a cargo de sus creadores junto a un jurado invitado especialmente para cada ocasión.



Las dos primeras ediciones tuvieron lugar en ArteCo y en +Feria de Arte Contemporáneo en las ciudades de Corrientes y Santa Fe respectivamente. En 2023 recorrió las ciudades de La Plata, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Rosario y Resistencia y tuvo una edición especial en Pinta BAPhoto. En 2024 se entregaron premios en Corrientes, Salta, Rosario, Santa Fe, Resistencia, Córdoba y La Plata.



Al momento ha distinguido a 19 artistas, 8 galerías, 6 proyectos artísticos y 1 proyecto curatorial.



Premio Residencia La Ira de Dios

La Ira de Dios facilita el intercambio artístico y desarrolla la práctica del arte contemporáneo a través de residencias, colaboraciones con otras instituciones y programas públicos. Los programas de residencia tienen como objetivo generar un ambiente colaborativo y experimental donde artistas e investigadores de diferentes orígenes, contextos y etapas de sus carreras compartan un período intensivo de trabajo e involucramiento con la escena artística local.



El premio La Ira de Dios — ArteCo consiste en una residencia de un mes en Buenos Aires. Se seleccionará a una artista de la región NEA que esté participando en las galerías y exposiciones de la séptima edición de la feria. El o la selecciona contará con un estudio privado en la sede de La Ira de Dios en el microcentro porteño, alojamiento en cuarto privado, y pasajes desde su lugar de origen. También participará junto a otros artistas nacionales e internacionales de un programa de tutorías, visitas y un evento público de estudios abiertos.