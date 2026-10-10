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Producción de búfalos en Corrientes: buscan abrir la planta de faena de Ituzaingó antes de fin de año

Publicado en octubre 10, 2026.

Por Corrientes al Día

Corrientes busca fortalecer la producción de búfalos con la apertura de la planta de faena de Ituzaingó que ya tiene terminada su etapa edilicia y el Gobierno provincial trabaja para ponerla en funcionamiento antes de fin de año. Así lo confirmó el ministro de Producción, Walter Chavez, durante el 1° Congreso Internacional Bubalino, que reunió a más de 400 participantes.

El encuentro convocó a productores, investigadores, especialistas y funcionarios nacionales, provinciales y municipales. La comercialización, las posibilidades de exportación y el agregado de valor fueron los principales ejes de una jornada que también permitió compartir experiencias sobre costos, manejo y rentabilidad.

Chavez destacó que la futura puesta en marcha de la planta permitirá incorporar un nuevo eslabón a la cadena bubalina de Corrientes. Vinculó esa infraestructura con el desarrollo logístico y portuario que impulsa la Provincia para ampliar las oportunidades comerciales.

“Uno de los principales desafíos es avanzar en la comercialización y aprovechar los cupos internacionales disponibles para la carne de búfalo, particularmente la Cuota Hilton”, sostuvo el ministro.

En ese sentido, señaló que las inversiones en infraestructura y logística buscan generar condiciones para aprovechar las oportunidades de exportación.

El intendente de Ituzaingó, Emilio Nicolás, también valoró la planta de faena mixta y afirmó que contará con tránsito federal. Además, destacó el papel de la ciudad en el desarrollo de la actividad y el movimiento económico que generan este tipo de encuentros.

Más de 400 participantes y nuevas capacitaciones

El referente de la Asociación Búfalos del Iberá, Cristian Burna, destacó la convocatoria del primer congreso y anticipó que proyectan nuevos ciclos de jornadas y charlas para continuar capacitando a los productores.

Las próximas actividades buscarán profundizar los conocimientos sobre producción bubalina y agregado de valor, dos aspectos centrales para el crecimiento del sector.

“Es importante destacar el acompañamiento del Gobierno provincial y municipal, no sólo para la realización de este evento, sino para generar las condiciones necesarias para seguir incorporando productores, mayor volumen de animales y valor agregado”, expresó Burna.

Comercialización, exportación y conocimiento científico

El congreso fue organizado de manera conjunta por el Gobierno provincial, la Asociación Búfalos del Iberá, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste, el INTA y los productores.

La participación de representantes del Gobierno nacional y de otras provincias permitió analizar cuestiones vinculadas con la identificación de los animales, la comercialización, la exportación y el acceso a los mercados.

Durante el encuentro también se destacó el aporte de especialistas internacionales y la importancia de incorporar tecnología, conocimientos científicos e información precisa para mejorar la eficiencia productiva.

Los productores locales, por su parte, presentaron experiencias respaldadas por datos sobre costos, manejo y rentabilidad, que aportaron una mirada práctica sobre los desafíos y las posibilidades de la producción de búfalos en Corrientes.

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