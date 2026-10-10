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Carnaval de Paso de los Libres 2027: confirmaron las cuatro noches de desfile

Publicado en octubre 10, 2026.

Por Corrientes al Día

Paso de los Libres comenzó a palpitar su Carnaval 2027. Los desfiles serán el 16, 23 y 30 de enero y el 6 de febrero, en el Sambódromo Carlos Adán “Muñeca” Da Costa. El lanzamiento se realizó en el Salón Verde de Casa de Gobierno, con música, baile y la participación de las comparsas Carumbé, Zum Zum, Tradición y Linda Flor.

Las agrupaciones llevaron a la capital correntina un anticipo de la fiesta libreña. Pasistas, integrantes de las escuelas de samba y representantes de la Corte del Carnaval acompañaron una presentación que puso el foco en la historia de la celebración y su atractivo turístico.

La edición 2027 tendrá cuatro jornadas de desfile, todas previstas para los sábados:

  • 16 de enero.
  • 23 de enero.
  • 30 de enero.
  • 6 de febrero.

El Sambódromo volverá a reunir el trabajo de las comparsas, con propuestas que combinan música, danza y vestuario. La convocatoria apunta tanto a los vecinos como a los visitantes que eligen esta celebración como parte de sus vacaciones en Corrientes.

Durante el lanzamiento, el ministro de Turismo provincial, Juan Enrique Braillard Poccard, definió al Carnaval de Paso de los Libres como el más antiguo del país y destacó su marcada influencia brasileña.

También valoró la presentación en la capital como una oportunidad para difundir las propuestas turísticas, culturales y gastronómicas de Corrientes.

Por su parte, el director de Turismo municipal, Horacio Pérez, señaló que Paso de los Libres cumple 150 años de trayectoria carnavalesca, una historia que sostiene el arraigo de la fiesta en la comunidad.

El objetivo de fortalecer su proyección nacional

El intendente Agustín Faraldo destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y planteó la intención de ampliar la convocatoria del evento. “Nuestro compromiso justamente es que el Carnaval de Paso de los Libres sea el más grande a nivel nacional”, aseguró.

La directora del Carnaval, Silvina Oviedo, puso el acento en lo que representa la celebración para los libreños: “Nuestro carnaval es más que un espectáculo, es identidad, es pueblo, es cultura, es trabajo”.

La presentación contó con la participación de la ministra de Educación, Ana Miño, y de la Corte del Carnaval, integrada por el Rey Momo, las Musas y la Embajadora.

El cierre trasladó la celebración al patio de Casa de Gobierno, donde integrantes de Carumbé, Zum Zum, Tradición y Linda Flor desplegaron su música y sus coreografías. Fue el primer anticipo de las cuatro noches que tendrá el Carnaval libreño en 2027.

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