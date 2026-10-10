Messi: Un antiejemplo (*)

PARTE 1

Estamos en un tiempo de alcahuetes, chupamedias, detractores conversos, publicistas, dibujantes, periodistas y cholulos de variado linaje que se desviven por destacar a Messi como a un dios, cuando en realidad es el anticristo: un pésimo ejemplo para esta y para las generaciones venideras.

Como tecleador independiente y no ensobrado, digo lo que pienso. Más allá de que guste o no, ese es un problema verdaderamente ajeno, lejos de desanimarme, me motiva a seguir.

Veamos algunos ejemplos que sustentan mi tesis.

Hay hombres que luchan por los de su clase, siempre de camperas y anteojos negros, que tratan igual al último peón y al más categorizado. Hombres cuya intención, desde hace muchos años, es irse a sus humildes residencias a jugar con sus nietos o bisnietos, o salir un sábado a la noche a cenar a solas con su esposa, pero que siempre son vigilados de cerca por unos grandotes que las dan de guardaespaldas (y quién sabe si lo serán).

A Messi le pasa lo mismo. La única diferencia es que, para hacer ostentación, a los que lo cuidan los paga él mismo, con la suya, en vez de con la ajena (o sea, la nuestra), rechazando la de su trabajo. Eso es ostentación.

Estuvo más de 20 años al frente de la Selección sin que eso represente ningún mérito. Nuestros sindicalistas, en algunos casos, duplican esa cantidad, nadie les hace un homenaje y hasta algunos los critican.

Te muestro algunos:

Amadeo Genta (SUTECBA): alrededor de 41 años al frente del sindicato de municipales de la Ciudad de Buenos Aires (desde 1983).

alrededor de 41 años al frente del sindicato de municipales de la Ciudad de Buenos Aires (desde 1983). Luis Barrionuevo (UTHGRA): más de 40 años como secretario general de los gastronómicos y hoteleros.

más de 40 años como secretario general de los gastronómicos y hoteleros. Rodolfo Daer (STIA): alrededor de 39 años al frente del gremio de la alimentación (desde 1984).

alrededor de 39 años al frente del gremio de la alimentación (desde 1984). Armando Cavalieri (Comercio / FAECYS): más de 38 años liderando el sindicato de empleados de comercio (desde el gobierno de Alfonsín).

más de 38 años liderando el sindicato de empleados de comercio (desde el gobierno de Alfonsín). José Luis Lingeri (Obras Sanitarias): alrededor de 38 años en su cargo.

alrededor de 38 años en su cargo. Hugo Moyano (Camioneros): 37 años al frente del Sindicato de Camioneros (desde 1987), además de su paso como líder de la CGT.

37 años al frente del Sindicato de Camioneros (desde 1987), además de su paso como líder de la CGT. Gerardo Martínez (UOCRA): cerca de 34 años en la Unión Obrera de la Construcción.

cerca de 34 años en la Unión Obrera de la Construcción. Andrés Rodríguez (UPCN): cerca de 34 años al frente de la Unión del Personal Civil de la Nación.

cerca de 34 años al frente de la Unión del Personal Civil de la Nación. Julio Piumato (UEJN): cerca de 34 años liderando a los empleados judiciales de la Nación.

cerca de 34 años liderando a los empleados judiciales de la Nación. Héctor Daer (ATSA): más de 23 años al frente del gremio de la sanidad.

Y lo hacen casi gratis, no como Messi, a quien por jugar le paga el club y que, cuando juega para la Selección, siempre cobra. ¿Dónde quedó el honor de vestir la celeste y blanca?

Obviamente cobra mucho. Lo paga la publicidad, y las empresas que lo anuncian cargan esos gastos en sus productos como costos que después terminamos pagando los consumidores.

Los sindicalistas, en cambio, trabajan casi ad honorem y, después de una vida de trabajo, a lo sumo llegarán a un PH en un barrio periférico (salvo que hayan sido muy ahorrativos y tengan alguna cosita más).

Ni qué hablar de intendentes y gobernadores, verdaderos abnegados varones (y barones) que han dejado su vida al servicio de la noble causa del pueblo. Lo mismo que algunos diputados y senadores que ya se desvivían por el pueblo y por la Patria mucho antes de que Messi debutara en la Selección Nacional.

Messi tiene una fundación, pero eso no es nada del otro mundo: muchos políticos también las tienen.

En la pandemia donó 32 respiradores (u oxigenadores de emergencia) para ayudar a los hospitales de Rosario durante el peor momento del COVID-19, pero quedaron retenidos en el depósito fiscal de la Aduana del Aeropuerto de Rosario.

Aunque no puedo asegurarlo, es posible que lo mismo les haya pasado a muchas otras fundaciones, solo que esos dramáticos hechos no tuvieron repercusión pública o al menos yo, que soy muy desbolado, no los tengo presentes.

Se critica al presidente porque alguna vez se le escapa una palabrita fuera de tono, pero a Messi se le perdona todo. Esto lo sé porque lo vi: en el Mundial de Qatar dijo “BOBO”, las cámaras lo captaron y ese exabrupto, tan degradante y agraviante que otros, no fue condenado por la sociedad.

En cuanto a educación, deja mucho que desear. Recuerdo el regreso después de Qatar, cuando no saludó a la comitiva de recepción en la pista de aterrizaje donde lo esperaban Wado de Pedro, Florencia Carignano (Migraciones), José Glinsky (PSA), Guillermo Michel (Aduana) y Pablo Ceriani (Aerolíneas Argentinas), junto al embajador de Qatar, con la única intención de permitirle sacarse una foto con ellos, un lujo que pocos argentinos podían darse.

Los obsecuentes, seguramente ensobrados, resaltaron que entre él y los receptores se interpuso el Chiqui Tapia para evitar una “presunta” foto que querían con Messi. La cuestión es que, en ese acto, su actitud dejó mucho que desear.

Cuando celebró su boda en el City Center de la ciudad de Rosario, la pareja decidió organizar una celebración estrictamente íntima y familiar, enfocada en sus afectos, amigos de la infancia y compañeros del ámbito del fútbol.

En su momento, Jorge Messi (padre del futbolista) aclaró explícitamente a la prensa: “Es una ceremonia muy íntima. No hay nadie invitado del gobierno nacional, ni del provincial ni del municipal”. Eso marca lo despreciativo y soberbio que es el muchacho.

No cabe ninguna duda de que Messi no es un buen ejemplo para nuestra Sociedad, esa misma que engalana a los vivos, a los que organizan fiestas privadas cuando las reuniones están prohibidas, a los que se adelantan en las filas, a los que se vacunan primero contra el COVID sin respetar las prioridades, a los que tienen gastos difíciles de justificar y múltiples propiedades sin haber trabajado nunca. Para esa clase Messi, no es un ejemplo.

PARTE 2

Con lo dicho ya es más que suficiente como para establecer algunas sutiles diferencias. Ahora vamos a otra pata de esta mesa.

Una celebración demasiado argenta profunda, teñida de dudas desde el primer momento. El rival no tenía la categoría que un homenaje de tal envergadura merecía; si por compromisos internacionales no se podía armar la Selección del Resto del Mundo, hubieran esperado el tiempo necesario.

Las entradas estaban agotadas casi antes de salir a la venta: buen negocio para los revendedores que tenían tickets de sobra. ¿Alguien lo está investigando?

El show de drones fue un desastre y el de fuegos artificiales bastante menos que vulgar. Para la próxima vez, busquen a los que hacen ese trabajo para las Fallas Valencianas; lo de Sancor Seguros nadie sabe cómo se coló, otra argentinada y después nos ofendemos cuando en Europa nos dicen poco cariñosamente “sudacas”.

Cuando terminó de cantar Soledad Pastorutti en la pizzería donde estuve mirando el partido-homenaje-despedida en pantalla gigante, se fue todo el mundo. Para todos los presentes, ahí se había terminado. Para mi familia y para mí también

Si River no cumplió con el contrato, espero que lo denuncien. Si los organizadores del evento no cumplieron, espero que los denuncien. Si la responsabilidad fue directamente de la AFA, espero que NO la denuncien.

Si en un año la Justicia todavía no pudo averiguar cómo una jubilada y un monotributista compraron la “casita” de Pilar, que parece que es de algunos muchachos de la AFA, mejor lo dejamos ahí y a otra cosa.

Messi ha dado muestras suficientes de ser un excelente embajador de carrera. En todos lados nos ha hecho quedar bien: jugador exquisito, empresario honesto, nunca un escándalo, humilde. El dinero y la fama lo mostraron tal cual es: sencillo, honesto, super solidario y sufrido ante el error y el dolor.

La despedida lo mostró así: abrazado a su esposa, rodeado de sus hijos, aplaudido, querido y respetado por la gente; realmente un fuera de serie. En la cancha y en la vida.

Si Messi hubiera sido español, para la despedida seguramente el Rey y toda la familia real habrían estado presentes, y me los imagino bajando a saludarlo al centro del campo.

Nuestros funcionarios, ¿estaban? Seguro que sí, pero mi angurria por hincarle el diente a la porción muzzarella hizo que me distrajera y me perdiera el momento en que los enfocaron; una verdadera pena.

Este tema vergonzoso me trae al recuerdo cuando regresaron nuestros héroes de Malvinas y se los escondió durante años para que pasaran lo más desapercibidos posible. Pasaron más de 40 años y repetimos la historia.

Hay muchos mensajes a Messi de “LOS NOSOTROS” diciéndole GRACIAS. Yo le agregaría otra palabra: PERDÓN.

(*) Por Edmundo “Mundy” Fuster – Consultor y Columnista de Opinión – CABA – Argentina