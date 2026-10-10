La recolección de residuos pasa al turno noche en tres barrios capitalinos

Desde este domingo 11 de octubre, el servicio cambiará de horario en sectores de los barrios Antártida Argentina, Celia y Niño Jesús. Los vecinos deberán sacar sus residuos domiciliarios de domingo a viernes, a partir de las 21.

La Municipalidad de Corrientes informó que, desde este domingo 11 de octubre, la recolección de residuos domiciliarios pasará del turno diurno al nocturno en sectores de los barrios Antártida Argentina, Celia y Niño Jesús. La medida busca optimizar el servicio y mejorar la atención a los vecinos.

El cambio se aplicará en las manzanas comprendidas dentro del perímetro delimitado por las avenidas Presidente Raúl Alfonsín, Chacabuco e Independencia, y la calle Medrano.

En esta zona, los vecinos deberán sacar sus residuos de domingo a viernes, a partir de las 21, para que puedan ser recolectados en el nuevo horario.

RECOMENDACIONES PARA LOS VECINOS

Para colaborar con el buen funcionamiento del servicio y evitar la acumulación de basura, se recomienda:

Respetar los horarios: sacar los residuos frente al domicilio a partir de las 21, de domingo a viernes, en el sector alcanzado por el cambio.

sacar los residuos frente al domicilio a partir de las 21, de domingo a viernes, en el sector alcanzado por el cambio. Evitar las esquinas: no dejar bolsas ni residuos en esquinas, veredas ajenas u otros espacios públicos.

no dejar bolsas ni residuos en esquinas, veredas ajenas u otros espacios públicos. No generar minibasurales: depositar los residuos de manera adecuada y respetar las indicaciones del servicio.

La colaboración de los vecinos es fundamental para mantener limpios los barrios y evitar la acumulación de residuos en la vía pública.